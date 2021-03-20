Фото и видео ⟩ В Эстонии протестующие против ограничений устроили пробку: акции проходят по всей стране

Чтобы выразить свой протест, было предложено организовать автомобильное ралли. Инициаторы мероприятия Sõidame Eestimaa Vabaks! утверждают, что 20 марта в более чем 40-а странах мира одновременно состоится мирная "Акция за Свободу, Мир и Демократию".

Таллинн

В столице протестующие собрались у ТЦ Rocca al Мare, потом двинулись к Мустакиви в Ласнамяэ, где стояли в пробке на Лаагна-теэ минимум 20 минут.

Руководитель оперативной службы Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре прокомментировал Postimees, что полиция получила информацию, что проходящая сегодня акция протеста серьезно нарушила движение на Лаагна-теэ. "Двигавшийся перед колонной автомобиль остановился, после чего остановились все другие автомобили в колонне. Два ряда трехполосной дороги были полностью заблокированы, для движения был открыт только один ряд", - описал Тамбре.

Тамбре отметил, что, организуя демонстрации и акции, необходимо предупредить об это полицию заранее. "Организаторы не сообщили полиции об акции и не передали маршрут движения, однако мы знали об акции из соцсетей и предупредили организаторов о возможных рисках. Когда в движении участвуют сразу много автомобилей, повышается вероятность возникновения пробок и ДТП, однако организатор все-таки не оценил риски верно", - считает Тамбре.

А именно, организатор должен оценить число участников и влияние на окружающих людей, дорожное движение и имущество, а полиция также может проконсультировать организатора и обратить внимание на опасные места.

Сегодня полиция направила дополнительные патрули для контроля за дорожным движением для предотвращения и выявления возможных нарушений. "Патрули также отреагировали на ситуацию на Лаагна-теэ, где протестующие устроили пробку. Полицейские поговорили с водителем машины, стоящей перед колонной", - добавил Тамбре.

Полиция зафиксировала нарушение на месте, водителя вызвали в полицию и приказали прекратить свое поведение и двигаться дальше. "Сейчас движение ровное, но надо учитывать, что на улицах много машин. Поэтому, например, перед светофором могут возникать более длинные очереди", - сказал Тамбре.

Колонна проехала и у здания парламента на Тоомпеа.

В других городах

Акции протеста прошли также в Тарту, Вильянди, Пярну, Нарве, Пыльва, Раквере и Курессааре.

Галерея: акция в Вильянди

"Все должны быть свободными!" - уверен один из участников протеста в Вильянди, пожелавший остаться анонимом. Он отметил в интервью изданию Sakala, что это акция не против ношения масок, а против системы, которая сделала из людей подопытных кроликов, а дела в стране систематически решаются неверно.

Ката и Манн, ехавшие в другом автомобиле, выразили надежду, что с помощью акции удастся показать общественности, что пандемия - это не то, что пытаются показать СМИ. "Мы называем это пЛандемией, потому что это запланированная пандемия", - сказали молодые женщины в унисон.