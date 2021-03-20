Сб, 20.03.2021
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Фото и видео ⟩ В Эстонии протестующие против ограничений устроили пробку: акции проходят по всей стране

В соцсетях жителей Эстонии призывали в субботу, 20 марта, выйти на улицу и выразить свое недовольство ограничениями, введенными правительством страны с целью ограничения распространения коронавируса. Акция стартовала по всей Эстонии в 12 часов, в Таллинне автомобилисты смогли даже создать на Лаагне-теэ пробку, сообщает Rus.Postimees.

Чтобы выразить свой протест, было предложено организовать автомобильное ралли. Инициаторы мероприятия Sõidame Eestimaa Vabaks! утверждают, что 20 марта в более чем 40-а странах мира одновременно состоится мирная "Акция за Свободу, Мир и Демократию".

Таллинн

В столице протестующие собрались у ТЦ Rocca al Мare, потом двинулись к Мустакиви в Ласнамяэ, где стояли в пробке на Лаагна-теэ минимум 20 минут. 

Руководитель оперативной службы Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре прокомментировал Postimees, что полиция получила информацию, что проходящая сегодня акция протеста серьезно нарушила движение на Лаагна-теэ. "Двигавшийся перед колонной автомобиль остановился, после чего остановились все другие автомобили в колонне. Два ряда трехполосной дороги были полностью заблокированы, для движения был открыт только один ряд", - описал Тамбре.

Тамбре отметил, что, организуя демонстрации и акции, необходимо предупредить об это полицию заранее. "Организаторы не сообщили полиции об акции и не передали маршрут движения, однако мы знали об акции из соцсетей и предупредили организаторов о возможных рисках. Когда в движении участвуют сразу много автомобилей, повышается вероятность возникновения пробок и ДТП, однако организатор все-таки не оценил риски верно", - считает Тамбре. 

А именно, организатор должен оценить число участников и влияние на окружающих людей, дорожное движение и имущество, а полиция также может проконсультировать организатора и обратить внимание на опасные места.

Сегодня полиция направила дополнительные патрули для контроля за дорожным движением для предотвращения и выявления возможных нарушений. "Патрули также отреагировали на ситуацию на Лаагна-теэ, где протестующие устроили пробку. Полицейские поговорили с водителем машины, стоящей перед колонной", - добавил Тамбре.

Полиция зафиксировала нарушение на месте, водителя вызвали в полицию и приказали прекратить свое поведение и двигаться дальше. "Сейчас движение ровное, но надо учитывать, что на улицах много машин. Поэтому, например, перед светофором могут возникать более длинные очереди", - сказал Тамбре.

Колонна проехала и у здания парламента на Тоомпеа.

В других городах

Акции протеста прошли также в Тарту, Вильянди, Пярну, Нарве, Пыльва, Раквере и Курессааре.

Галерея: акция в Вильянди

"Все должны быть свободными!" - уверен один из участников протеста в Вильянди, пожелавший остаться анонимом. Он отметил в интервью изданию Sakala, что это акция не против ношения масок, а против системы, которая сделала из людей подопытных кроликов, а дела в стране систематически решаются неверно.

Ката и Манн, ехавшие в другом автомобиле, выразили надежду, что с помощью акции удастся показать общественности, что пандемия - это не то, что пытаются показать СМИ. "Мы называем это пЛандемией, потому что это запланированная пандемия", - сказали молодые женщины в унисон. 

В Вильянди к полудню собралась сотня автомобилей. Колонну возглавлял белый BMW. На многих автомобилях был слова "свобода здоровью", "свобода слова", "свобода выбора".

Видео: колонна в Тарту

Колонну тартуских автомобилей возглавил Майдо Пяйке, по словам которого присоединившиеся к инициативе люди считают нынешнюю политику в отношении коронавируса неразумной.

По его мнению, ограничения вредят обществу гораздо больше, чем сам вирус. "Люди в этой колонке говорят: нет, это не нормально, правительство должно сбавить обороты", - сказал он. 

О чем протест?

"Одним единым мирным сообществом мы заявляем - незаконные меры ограничения и тиранические меры авторитарного контроля должны быть прекращены!" - значится на странице мероприятия в Эстонии. О своем участии заявили 1,7 тыс. человек. 

Участников акции просили взять с собой лозунги и плакаты. Также инициаторы подчеркивают, что их деятельность не имеет организации: "Всё в Эстонии происходит через самоорганизацию. Участникам предлагается проявить инициативу, гражданское мужество и стать инициаторами в своем городе".

Руководитель пярнуского отделения полиции Юллар Кютт накануне акции заявил, что полиции известно об этом мероприятии. Кютт отметил, что поскольку участники акции намерены ехать на машинах, то вероятность распространения вируса низкая, однако они будут приглядывать за акциями и соблюдением ограничений. Он добавил, что водители должны быть внимательны на дорогах и соблюдать ПДД.

По словам пресс-секретаря Департамента здоровья Мерилин Верник, департамент исходит из того, что эстонцы разумны и не примут участия в подобном мероприятии. Верник сказала, что из-за распространения коронавируса ситуация очень критическая, а заболеваемость высока по всей стране. "В больницу обращается все больше и больше людей, а свободных мест мало", - добавила Верник, отметив, что новые места создают за счет мест, которые отведены для пациентов планового лечения. По мнению Верник, такой призыв безответственен, она призывает людей не принимать участие в таком мероприятии, потому что правительство ввело ограничения, чтобы снизить контакты людей.

Tallinn LIve

Опубликовано Estonia - World Wide Demonstration Суббота, 20 марта 2021 г.
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