ВИДЕО ⟩ Тюлень, родившийся в Рижском зоопарке, выпущен в Балтийское море

К спине тюленя прикреплен спутниковый передатчик, чтобы отслеживать его судьбу и дальнейшие успехи. Перед выпуском тюленю было дано имя, выбранное для него жителями Вентспилса - Ирбе.

Рижский зоопарк в сотрудничестве с Вентспилсской городской думой и военно-морским флотом неоднократно выпускал на волю серых тюленей, как рожденных в зоопарке, так и найденных на берегу в беспомощном состоянии и вылеченных, заранее помечая их опознавательным знаком, прикрепленным к заднему плавнику.

Девочка-тюлень, родившаяся в зоопарке 26 января этого года, первой вышла в море со спутниковым передатчиком, который позволит в течение 10 месяцев ежедневно следить за тюленями. Такие эксперименты проводились повсюду в Европе, в том числе в Гданьске (Польша), и показали, что тюлень, рожденный в неволе, имеет большие шансы выжить в дикой природе.

К возрасту семи недель животное достигло веса около 60 килограммов, а накопленные значительные запасы жира позволят ей прожить без еды по крайней мере месяц, которого достаточно, чтобы животное инстинктивно научилось ловить рыбу.

В природе тюлени перестают кормить своих детенышей, когда им исполняется 3-4 недели и они весят не менее 40 килограммов. Затем, после выпадения белого пуха, они начинают самостоятельную жизнь в море.

У Кристы и Пуйки - пары серых тюленей из Рижского зоопарка детеныши рождаются раз в два года. Часто в зоопарке также приходится заботиться о раненых и выброшенных на берег тюленях. Финансировать это помогает город Вентспилс.