Во многих богатых странах наблюдались случаи, когда в ходе пандемии коронавируса они не могли обеспечить медицинских работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Но особенно позорными оказались действия правительства Великобритании, которое при этом неоднократно призывало общество "аплодировать нашим медработникам".

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Хотя сегодня в новостях доминируют сообщения о проводимой правительством вакцинации населения, мы не должны забывать о том, что в период с марта по декабрь 2020 года в Англии от Covid-19 умерли как минимум 850 медицинских и социальных работников. И эти работники до сих пор находятся в зоне риска.

В числе медработников, которые лишились жизни, оказался Питер Тан, старший врач, отвечавший за пациентов, больных Covid-19, в Королевской больнице Беркшира в Рединге. В апреле прошлого года, за три недели до смерти, он умолял о жизненно необходимых поставках СИЗ. Эндрю Экене Нванкво, временно работавший медбратом в больнице Брумфилд в Челмсфорде, умер от Covid-19, а до этого отчаянно пытался самостоятельно купить СИЗ в интернете. Сколько еще британских медработников остались бы живы, если бы у них были необходимые средства защиты?