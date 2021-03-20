В каких регионах Латвии зарегистрировано больше всего случаев коронавируса?

В последний день в Риге было зарегистрировано 211 новых инфицированных, а общее кумулятивное число заболевших в столице за 14 дней в настоящее время составляет 2350 человек.

В Даугавпилсе вчера было выявлено 36 новых случаев заражения, общее число заболевших за последние две недели достигло 412 жителей города.

В Лиепае зарегистрировано 32 новых случая заболевания, а за две недели их число достигло 224 человек.

В Гулбенском крае за прошедшие сутки выявлено 20 новых инфицированных, в Кулдигском крае - 19, в Огрском крае - 17, а в Елгаве, Юрмале и Резекне - по 15. В ряде других муниципалитетов зарегистрировано меньшее количество инфицированных.

Наибольшее общее количество пациентов за последние две недели в Риге - 2350, Даугавпилсе - 412, Елгаве - 251, Лиепае - 224, Юрмале - 189, Балвском крае - 188, Гулбенском крае - 171, а также Саласпилсском крае - 160 жителей.

Расчеты агентства LETA, основанные на данных Центрального статистического управления о населении краев по фактическому месту жительства в 2020 году и данных SPKC за последние 14 дней в муниципалитетах Латвии, показывают, что 14-дневный совокупная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии составляет 374,3.

В 36 муниципальных образованиях этот показатель выше, в том числе в 17 он превышен на 50%.

Если подсчитать количество случаев заболевания на 100 000 жителей за последние 14 дней после изменений, произошедших в последний день, то оно является самым высоким в Балвском, Вилякском, Вараклянском, Лудзском, Гулбенском, Акнистском, Прейльском, Саласпилсском, Ругайском, Вилянском, Броценахском, Вайнодском и Ливанском краях.

Уровень заболеваемости за 14 дней на 100 000 населения является теоретическим показателем, который позволяет сравнивать уровни заболеваемости в районах с разным населением и не указывает конкретное количество случаев.