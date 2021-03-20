Сб, 20.03.2021
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Эгил Левитс, президент Латвии

Видео ⟩ Литовский боец MMA Юлия Столяренко дважды упала в обморок на процедуре взвешивания

Литовский боец смешанных единоборств (MMA) Юлия Столяренко дважды упала в обморок во время процедуры взвешивания перед турниром UFC Vegas 22.

Столяренко в ночь с 20 на 21 марта в Лас-Вегасе должна была в предварительном карде выйти в октагон против Хулии Авильи, но на церемонии взвешивания литовка почувствовала себя плохо и упала в обморок.

На видео можно увидеть, как Столяренко пытается удержать равновесие, но в итоге падает. К литовке сразу же подбежало несколько человек, чтобы оказать ей помощь. Столяренко сделала вес, но в итоге их встречу с Авильей пришлось отменить.

"Проблема была не в сгонке веса. Вообще-то это была одна из самых лёгких весогонок в карьере, килограммы уходили быстро. Проблема была в том, что я сделала нужный вес слишком рано. Между этим моментом и взвешиванием прошло много времени, а мой организм уже был на пределе дегидратации, так что суть была в этом", - приводит слова Столяренко "Чемпионат".

Литовка также принесла извинения UFC и Хулии Авилье, отметив, что надеется встретиться с ней в будущем. "Я очень расстроена, так как чувствую себя готовой к бою. Я в хорошей форме, знаю, что могу подраться", - сказала Столяренко.

Юлия Столяренко является бывшей чемпионкой Invicta FC. В ночь на 21 марта она должна была провести свой второй поединок в UFC. В первом литовка единогласным решением судей уступила Яне Куницкой из России. Всего на счету 27-летней спортсменки 15 поединков в ММА (9 побед, 4 поражения и две ничьи).
 

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