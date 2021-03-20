Великобритания: вакцинирован каждый второй взрослый!

Министр здравоохранения Мэтт Хенкок сказал, что крупнейшая кампания вакцинации в истории страны, начавшаяся в начале декабря, "добилась огромного прогресса" после того, как в пятницу, 19 марта, было вакцинировано рекордное количество людей.
Первую дозу вакцины получили более 26 миллионов человек. Около двух миллионов человек также получили вторую инъекцию вакцины. В Великобритании интервал между двумя вакцинами составляет около двенадцати недель.
Среди вакцинированных в пятницу был премьер-министр Борис Джонсон, который получил свою первую вакцину AstraZeneca в той же лондонской больнице, в которую он был госпитализирован с Covid-19 год назад.
Хотя темпы вакцинации в Великобритании в последнее время увеличились, в апреле они, вероятно, замедлятся из-за задержек с поставками.
На этой неделе Национальная служба здравоохранения (NHS) предупредила местные центры вакцинации, что с 29 марта количество доз будет значительно ограничено на срок до четырех недель.
Это означает, что следующий этап вакцинации, который охватит группу людей в возрасте 40-50 лет, придется отложить до мая, говорится в письме.
Это изменение связано с сокращением поставок крупнейшего в мире производителя вакцин - Serum Institute of India.
Однако правительство настаивает на том, что это не изменит его планов по ослаблению в ближайшие месяцы ограничений, введенных из-за пандемии.