Великобритания: вакцинирован каждый второй взрослый!

Министр здравоохранения Мэтт Хенкок сказал, что крупнейшая кампания вакцинации в истории страны, начавшаяся в начале декабря, "добилась огромного прогресса" после того, как в пятницу, 19 марта, было вакцинировано рекордное количество людей.

Yesterday we vaccinated more people than any day yet.



I'm delighted to be able to say that we've now vaccinated HALF of all adults in the UK 🇬🇧



The vaccine is a national success story & our way out of this pandemic.



When you get the call, get the jab. pic.twitter.com/hGX0nrRsYV — Matt Hancock (@MattHancock) March 20, 2021

Первую дозу вакцины получили более 26 миллионов человек. Около двух миллионов человек также получили вторую инъекцию вакцины. В Великобритании интервал между двумя вакцинами составляет около двенадцати недель.

Среди вакцинированных в пятницу был премьер-министр Борис Джонсон, который получил свою первую вакцину AstraZeneca в той же лондонской больнице, в которую он был госпитализирован с Covid-19 год назад.

Хотя темпы вакцинации в Великобритании в последнее время увеличились, в апреле они, вероятно, замедлятся из-за задержек с поставками.

На этой неделе Национальная служба здравоохранения (NHS) предупредила местные центры вакцинации, что с 29 марта количество доз будет значительно ограничено на срок до четырех недель.

Это означает, что следующий этап вакцинации, который охватит группу людей в возрасте 40-50 лет, придется отложить до мая, говорится в письме.

Это изменение связано с сокращением поставок крупнейшего в мире производителя вакцин - Serum Institute of India.