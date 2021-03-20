Главное за 20 марта ⟩ Протесты в Риге, землетрясение, извержение и астероид!

События дня:

В центре Риги собрались противники ограничений из-за Covid-19. На Эспланаде люди занимались спортом. Пресс-секретарь Государственной полиции Гита Гжибовска сказала LETA, что полиция была проинформирована о том, что сегодня в разных местах Риги планировались несанкционированные собрания.

СМИ: На одном из кладбищ в Риге - захоронения в проходах и поверх старых могил. Что происходит? По словам работников Нового Болдерайского кладбища, их руководство, под постоянной угрозой увольнения, вынуждает выполнять неправомочные приказы, среди которых - захоронения без соблюдения должного порядка, в проходах и поверх старых могил.

В Японии произошло землетрясение магнитудой в 7,2 балла в Тихом океане недалеко от префектуры Мияги на глубине 60 километров. После него было объявлено предупреждение о цунами.

Белый дом: Байден встретится с Путиным в "подходящее время". Президент США Джозеф Байден встретится с российским лидером Владимиром Путным, когда для этого наступит "подходящее время". Между тем сам американский лидер, отвечая на вопросы журналистов, перед отлетом в Атланту (штат Джорджия) заявил: "Уверен, мы когда-нибудь поговорим"

В Исландии началось извержение вулкана. В Исландии, недалеко от столицы Рейкьявика, в пятницу, 19 марта, началось извержение вулкана Фаградальсфьядль. По первоначальным данным, длина вулканической трещины около 500 метров.

Коронавирус:

За прошедшие сутки выявлено 625 случаев Covid-19, доля положительных результатов - 4,5%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 374,3 случая на 100 000 населения. Впервые с 5 марта кумулятивный показатель выше, чем в предыдущий день.

Какие еще вакцины против коронавируса могут вскоре появиться на рынке? Более 70 вакцин против Covid-19 дошли до стадии клинических испытаний, целых 22 вакцины находятся на третьей, или последней, фазе. Это вселяет надежду на то, что на рынке скоро появится уйма новых вакцин. Рассказывает про главные!

Меркель: Германия может закупить вакцину "Спутник V" без решения ЕС. Как указала Меркель, европейцы должны использовать все вакцины, которые допустит на рынок лекарственный регулятор ЕС (EMA). "Я бы сделала европейский заказ. Если такого заказа не будет, а я пока не вижу признаков этого, тогда мы должны идти немецким путем сами. Это возможно, и мы это сделаем", - сказала канцлер.

Что почитать, чтобы отвлечься:

Французская полиция объявила о конфискации большой партии экстази. Оказалось, что это сладости. Парижская полиция объявила о конфискации большой партии экстази в коммуне Сент-Уэн, однако позже выяснилось, что это измельченные конфеты со вкусом клубники.

В Риге построят современный спортивный центр. Кабинет министров принял решение выделить 13,65 миллиона евро на строительство спортивного центра в Риге. Строительство центра для командных видов спорта планируется в Риге, на улице Кр. Барона, 99/99c.

Литовский боец MMA Юлия Столяренко дважды упала в обморок на процедуре взвешивания. На видео можно увидеть, как Столяренко пытается удержать равновесие, но в итоге падает. К литовке сразу же подбежало несколько человек, чтобы оказать ей помощь. Столяренко сделала вес, но в итоге их встречу с Авильей пришлось отменить.

Неразгаданные загадки: таинственное дело "леди дюн". Последние 47 лет исследователи пытались идентифицировать так называемую "леди дюн" - женщину, тело которой без кистей рук было найдено в 1974 году в дюнах пляжа в штате Массачусетс.