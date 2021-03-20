Великобритания назвала Россию врагом номер один и не исключила увеличение количества ядерного оружия
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
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В начале недели в Лондоне с высокой трибуны Британского парламента прозвучали слова премьер-министра: "Россия - угроза номер один для Великобритании". Борис Джонсон оглашал новую оборонную стратегию страны, которую специалисты назвали самым масштабным пересмотром концепции обороны и безопасности Великобритании со времен окончания Холодной войны. "Россия останется главной прямой угрозой для Великобритании", - говорится в документе. - "Мы будем работать с союзниками по НАТО, чтобы обеспечить единый ответ со стороны Запада, сочетая военные, разведывательные и дипломатические усилия".
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Видео: ГЛАВНОЕ | 20.03.2021
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