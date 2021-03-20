Сб, 20.03.2021
При вакцинации семь дней в неделю по 16 часов в день, по оценке Бюро вакцинации, общая мощность вакцинации должна составить более 150 000 вакцинированных человек в неделю, в Риге - даже до 20 тысяч вакцинированных в одном пункте. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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Великобритания назвала Россию врагом номер один и не исключила увеличение количества ядерного оружия

ФОТО: Скриншот из видео

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Помехи вмешательства и трудности перевода на высшем уровне: кто ответит за скандал?
  • Оборона Альбиона: Великобритания назвала Россию врагом номер один.
  • Зона Навального: российского политика поместили в покровскую колонию. Куда двинется оппозиция?

В начале недели в Лондоне с высокой трибуны Британского парламента прозвучали слова премьер-министра: "Россия - угроза номер один для Великобритании". Борис Джонсон оглашал новую оборонную стратегию страны, которую специалисты назвали самым масштабным пересмотром концепции обороны и безопасности Великобритании со времен окончания Холодной войны. "Россия останется главной прямой угрозой для Великобритании", - говорится в документе. - "Мы будем работать с союзниками по НАТО, чтобы обеспечить единый ответ со стороны Запада, сочетая военные, разведывательные и дипломатические усилия".

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 20.03.2021

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
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