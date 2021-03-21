Неудобная правда о войне: почему хотят запретить книгу о Донбассе?

В пятницу, 19 марта, в Минске состоялось судебное заседание по делу журналиста телеканала "Настоящее время" Романа Васюковича, которого обвиняют в распространении экстремистской информационной продукции. Поводом стал ввоз в страну в декабре 2020 года двух экземпляров книги Игоря Ильяша и Екатерины Андреевой "Белорусский Донбасс". Парадокс в том, что книга пока официально не признана экстремистской - суд по этому вопросу назначен на 26 марта. Как это возможно, и чем опасна для властей книга о Донбассе - в материале DW.

Белорусские власти нашли в книге признаки экстремизма

Романа Васюковича задержали в минском аэропорту 11 декабря, когда он возвращался из Киева. Для проверки "на экстремизм" у журналиста изъяли ноутбук и два экземпляра книги Игоря Ильяша и Екатерины Андреевой "Белорусский Донбасс". Ноутбук Васюковичу позже вернули, а книги отправили на экспертизу при министерстве информации, которая обнаружила в них "разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни", а также “пропаганду и публичное демонстрирование нацистской символики и атрибутики” и даже “материалы и инструкции по взрывному делу”. На основании этого заключения 19 марта журналиста вызвали в суд, хотя официально книга в Беларуси пока не запрещена.

Васюковича обвиняют в распространении экстремистских материалов. По итогам заседания дело отправили на доработку. "Я объяснил судье, что в Киеве купил два экземпляра книги "Белорусский Донбасс" - одну для себя, другую в подарок автору (в Беларуси книги в продаже нет. – Ред.). Распространять я их не собирался, когда ехал в Минск, их не прятал, они были в багаже запакованные в прозрачный целлофан. Даже если предположить, что в книге могут быть какие-то экстремистские признаки, то я о них не мог знать, потому что я ее не читал", - рассказывает Васюкович.

На журналиста пытаются наложить взыскание более чем через два месяца после его задержания, что противоречит белорусскому Кодексу об административных правонарушениях. Васюкович не знает, что с его делом будет дальше, но 26 марта его как заинтересованное лицо вызывают на суд о признании книги "Белорусский Донбасс" экстремистской.

Неудобная правда о войне в Донбассе

В тоже время к соавтору книги Игорю Ильяшу у белорусских властей претензий пока нет. Что касается выводов экспертной комиссии о "признаках экстремизма" в "Белорусском Донбассе", Ильяш считает их абсурдными и безосновательными: "Там никаких аргументов нет. Формулировка "пропаганда нацизма", упоминание каких-то "инструкций по взрывному делу" - совершеннейший бред. Как можно писать в заключении о "пропаганде и демонстрировании нацистской символики", если в книге нет иллюстраций. Очевидно, что это был заказ КГБ, эксперты даже не открывали эту книгу, они просто вписали какую-то распространенную формулировку, которая есть для таких случаев".