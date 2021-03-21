Бетербиев нокаутировал Дейнеса и защитил титулы WBC и IBF
Российский боксёр Артур Бетербиев одержал победу над немцем Адамом Дейнесом и защитил чемпионские пояса по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе.
Российский боксёр Артур Бетербиев одержал победу над немцем Адамом Дейнесом и защитил чемпионские пояса по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе.
Бой проходил в Москве в арене "Мегаспорт" и завершился победой Бетербиева техническим нокаутом в десятом раунде. Судье пришлось остановить поединок после тяжёлого нокаута немецкого боксёра.
Стоит отметить, что Дейнес побывал в нокдауне уже в первом раунде, но сумел продолжить бой.
"Чуть-чуть продлился бой, чуть дольше. Мне в восьмом-девятом раунде тренер сказал: "Проснись уже". Это не умаляет заслугу моего соперника, он провёл очень хороший бой", - приводит слова Бетербиева "Чемпионат".
Для российского боксёра этот поединок стал первым с октября 2019 года, когда он нокаутировал Александра Гвоздика и отобрал у него титул по версии WBC. 36-летний Бетербиев одержал 16-ю победу в карьере, ни разу не уступив в ринге. Причём во всех поединках он побеждал нокаутами.
30-летний Дайнес потерпел второе поражение при 19 победах и одной ничьей.