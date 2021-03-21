Расследование жестокого убийства латвийки Лиги Скромане в Индии в 2019 году до сих пор не продвигается. Ее парень Эндрю Джордан говорит, что не оставил надежды найти справедливость и призвал правительство Ирландии убедить индийские власти расследовать ужасающее убийство его девушки, сообщает портал Baltic-Ireland.

Проживавшая в Ирландии гражданка Латвии Лига Скромане пропала 14 марта 2019 года на юге Индии, в штате Керала, куда она приехала со своей сестрой Илзе лечиться по традиционным аюрведическим методикам.

Девушка страдала депрессией и без ведома сестры покинула аюрведический центр. Почти в течение месяца о ее судьбе ничего не было известно.

Тело женщины без головы было найдено на берегу реки Кералы. О страшной находке полиции сообщил юноша, который отравился на рыбалку.

Полиция Индии сначала постановила, что Лига покончила жизнь самоубийством, но позже признала, что это было убийство. Позднее двое местных жителей были арестованы и обвинены в убийстве первой степени и изнасиловании. Однако впоследствии они были освобождены под залог и сейчас живут своей обычной жизнью, так как дата суда еще не назначена.

Парень погибшей девушки стал детективом и каждый день работает над этим делом, отправляя электронные письма, связываясь со своими информаторами в Индии и записывая все, чтобы разобраться в связях.

Эндрю признался, что он не уверен в том, что арестованные имеют какое-либо отношение к убийству Лиги. Он твердо уверен, что коррупция в полиции Кералы значительно снизила его шансы найти убийцу своей девушки.

"Судебный процесс все время откладывается, и есть ощущение, что полиция вообще не заинтересована в нем и пытается все "похоронить". Я думаю, что полиция просто нашла двух местных преступников, которые казались подходящими для предъявления обвинений и заставили дать свои признания ", - сказал Эндрю.

Он подозревает, что замешан кто-то другой, у кого были деньги и власть, чтобы откупиться от ситуации, как это обычно бывает в Индии.

Полиция сообщила, что арестованные признались, что встретили жертву на пляже, а затем отвезли ее в лес, чтобы покурить марихуану. Они несколько раз изнасиловали женщину и случайно задушили ее, пытаясь удержать ее, когда она проснулась. Убийцы повесили ее тело на дереве, чтобы это выглядело как самоубийство.