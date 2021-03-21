ВИДЕО ⟩ Околи нокаутировал Гловацки и вызвал на бой Бриедиса

28-летний Околи смотрелся предпочтительнее на протяжении всего поединка, а в шестом раунде британец сумел отправить Гловацки в нокаут и завоевать вакантный титул WBO в первом тяжёлом весе.

Экс-чемпион мира Гловацки сумел подняться, но судья остановил бой, потому что поляк не был готов продолжать поединок.

LAWRENCE OKOLIE OH MY GOODNESS 🤯 pic.twitter.com/SziZR6p37Z — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 20, 2021

После боя Околи заявил, что готов выйти на ринг против любого чемпиона в первом тяжёлом весе, а латвийский боксёр Майрис Бриедис находится первым в этом списке желаний британца.

"Хочу следующий бой против Бриедиса", - не скрывал британец после победы. "В принципе мне всё равно, с кем из чемпионом драться, но я хочу бой с Бриедисом".

Что касается Гловацки, то в своём предыдущем поединке он также потерпел поражение - в 2019 году в скандальном бою поляк уступил именно Бриедису в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии.

Лоуренс Околи провёл в профессиональной карьере 16 поединков, победив в каждом из них (13 нокаутом). Для 34-летнего поляка это поражение стало третьим в карьере, также на его счету 31 победа (19 нокаутом). Гловацки был чемпионом мира по версии WBO (2015-2016), временным чемпионом мира по версии WBO (2018-2019), чемпионом Европы по версии WBO (2015) в первом тяжёлом весе.