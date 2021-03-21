Видео ⟩ Хабиб Нурмагомедов в социальных сетях восхитился нокаутом латвийского кикбоксёра

Нурмагомедов поделился видео боя пятилетней давности, на котором запечатлено, как Джавадов победил бразильца Родриго Феррейру. "Кикбоксинг - это безумие", - подписал Нурмагомедов это видео.
Видео: Нокаут Заура Джавадова
На видео показан нокаут во время боя Джавадова против Родриго Феррейры в 2016 году. Перед поединком бразилец высокомерно предположил, что латвийский боец потерпит поражение, но бой завершился иначе и сам Феррейра был повержен впечатляющим нокаутом.
Примечательно, что Джавадов только пожал плечами после победы, в то время как его противник был уверен, что именно он выиграл бой.
Джавадов поблагодарил Нурмагомедова за признание, написав в Instagram: "Признание - одна из сильнейших форм мотивации. А признание от лучшего бойца ММА в мире - особенно".