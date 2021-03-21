Видео ⟩ Хабиб Нурмагомедов в социальных сетях восхитился нокаутом латвийского кикбоксёра

Нурмагомедов поделился видео боя пятилетней давности, на котором запечатлено, как Джавадов победил бразильца Родриго Феррейру. "Кикбоксинг - это безумие", - подписал Нурмагомедов это видео.

Видео: Нокаут Заура Джавадова

На видео показан нокаут во время боя Джавадова против Родриго Феррейры в 2016 году. Перед поединком бразилец высокомерно предположил, что латвийский боец потерпит поражение, но бой завершился иначе и сам Феррейра был повержен впечатляющим нокаутом.

Примечательно, что Джавадов только пожал плечами после победы, в то время как его противник был уверен, что именно он выиграл бой.