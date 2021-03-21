Вс, 21.03.2021
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Эгил Левитс, президент Латвии

Видео ⟩ Хабиб Нурмагомедов в социальных сетях восхитился нокаутом латвийского кикбоксёра

Хабиб Нурмагомедов ФОТО: AP/ Scanpix

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил в своём аккаунте в Facebook кадры впечатляющего нокаута, который исполнил латвийский кикбоксёр Заур Джавадов.

Нурмагомедов поделился видео боя пятилетней давности, на котором запечатлено, как Джавадов победил бразильца Родриго Феррейру. "Кикбоксинг - это безумие", - подписал Нурмагомедов это видео.

Видео: Нокаут Заура Джавадова

На видео показан нокаут во время боя Джавадова против Родриго Феррейры в 2016 году. Перед поединком бразилец высокомерно предположил, что латвийский боец потерпит поражение, но бой завершился иначе и сам Феррейра был повержен впечатляющим нокаутом.

Примечательно, что Джавадов только пожал плечами после победы, в то время как его противник был уверен, что именно он выиграл бой.

Джавадов поблагодарил Нурмагомедова за признание, написав в Instagram: "Признание - одна из сильнейших форм мотивации. А признание от лучшего бойца ММА в мире - особенно".

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