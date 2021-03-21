В России задержаны глава Пензенской области и основатель компании-поставщика лекарств от Covid-19

Иван Белозерцев возглавляет Пензенскую область с 2015 года.
По делу Белозерцева также задержан бизнесмен Борис Шпигель - основатель и председатель совета директоров группы фармацевтических компаний "Биотэк".
По данным СК, в январе-сентябре 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его жены и директора компании "Фармация" (компания входит в группу "Биотэк") Антона Колоскова взятки на сумму более 31 миллиона рублей (около 350 550 евро).
По словам источника ТАСС, всего по делу задержаны шесть человек.
Группа компаний "Биотэк" - один из крупнейших поставщиков лекарств от Covid-19 в России. Группа является дистрибьютором препаратов "Авифавир" и "Арепливир".