В Эстонии за сутки выявлено 1375 новых случаев Covid-19, в Литве - 321

Эстония

За сутки скончались семь человек с коронавирусом: 88-летняя женщина, мужчины в возрасте 84 и 81 года, 75-летние мужчина и женщина, 69-летний мужчина и 36-летняя женщина. Всего в Эстонии скончались 787 человек с коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 1535,1 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов составляет 19,8 процента тестов.

По состоянию на утро воскресенья госпитализированы 685 пациентов с коронавирусом, в том числе 68 в интенсивной терапии, из них 49 подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки введено 2285 доз вакцины, всего привиты 166 163 человека, из которых 57 003 получили обе дозы вакцины.

Литва

За прошедшие сутки в Литве выявлен 321 новый случай Covid-19, скончались 11 человек, сообщает статистический департамент.

За прошедшие сутки в Литве проведено 6199 анализов на Covid-19.

С начала пандемии в Литве Covid-19 выявлен у 209 011 человек, подтверждено выздоровление 194 292 инфицированных, скончались 3476 человек.

По данным статического департамента, 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Литве на 21 марта составляет 242,5 случая на 100 тыс. жителей.