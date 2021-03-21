Вс, 21.03.2021
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Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции
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Инфектолог: во втором квартале вакцины должно хватить всем желающим

Уга Думпис ФОТО: Sintija Zandersone / LETA

Текущий опыт Европейского союза ясно показывает, что снятие ограничений до достижения высокого уровня охвата вакцинацией ведет к еще более строгим ограничениям, написал в микроблоге Twitter Уга Думпис, главный инфектолог Министерства здравоохранения.

Инфектолог отмечает, что нынешняя ситуация в Израиле и Великобритании "выглядит очень обнадеживающей".

Думпис также упоминает, что во втором квартале "вакцины должно хватить на всех желающих".

ФОТО: Министерство здравоохранения

Портал Apollo уже сообщал, что, по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, совокупный уровень заболеваемости за 14 дней на 100 000 населения в Латвии в настоящее время составляет 398,1 случая. Неделю назад он составлял 461,9 случая. Между тем, средний показатель по Европейскому союзу (ЕС) вырос до 381,1 по сравнению с 328,9 неделей ранее.

Латвия занимает 17-е место среди всех европейских стран по заболеваемости Covid-19, отмечает SPKC.

Самый высокий уровень заболеваемости в мире в настоящее время отмечается в двух странах ЕС: Чешская Республика, которая занимает первое место с 14-дневным кумулятивным показателем 1518,3 на 100 000 населения, и Эстония, которая в настоящее время занимает второе место по уровню заболеваемости. Кумулятивный индикатор Эстонии на прошлой неделе вырос до 1464,1, неделей ранее он составлял 1397,1, а показатель Литвы снизился до 223,5, что на 83,1 меньше, чем неделей ранее.

По сравнению с предыдущими периодами в Латвии по-прежнему наблюдается снижение заболеваемости, однако зарегистрировано несколько штаммов SARS-CoV-2, обнаруженных за рубежом. На сегодняшний день в стране идентифицирован штамм B.1.1.7, обнаруженный в Соединенном Королевстве, а на этой неделе была получена информация о семи случаях штамма A.23.1, зарегистрированных в Уганде. Оба штамма более заразны и быстрее распространяются среди людей.

Несмотря на снижение показателей заболеваемости в Латвии и некоторых других странах ЕС, SPKC не рекомендует выезжать за границу, поскольку посещение других стран считается фактором риска - в некоторых странах не только увеличивается заболеваемость, но и циркулируют другие типы вируса, которые на данный момент еще не зарегистрированы в Латвии.

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