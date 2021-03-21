Инфектолог: во втором квартале вакцины должно хватить всем желающим

Инфектолог отмечает, что нынешняя ситуация в Израиле и Великобритании "выглядит очень обнадеживающей".

Думпис также упоминает, что во втором квартале "вакцины должно хватить на всех желающих".

ES pašreizējā pieredze viennozīmīgi rāda, ka ierobežojumu atcelšana pirms augstas vakcinācijas aptveres sasniegšanas noved pie vēl stingrākiem ierobežojumiem. Toties Izraēla un UK izskatās ļoti cerīgi. Otrajā ceturksnī mums vakcīnu vajadzētu pietikt visiem gribētājiem. — Uga Dumpis (@udumpis) March 21, 2021

ФОТО: Министерство здравоохранения

Портал Apollo уже сообщал, что, по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, совокупный уровень заболеваемости за 14 дней на 100 000 населения в Латвии в настоящее время составляет 398,1 случая. Неделю назад он составлял 461,9 случая. Между тем, средний показатель по Европейскому союзу (ЕС) вырос до 381,1 по сравнению с 328,9 неделей ранее.

Латвия занимает 17-е место среди всех европейских стран по заболеваемости Covid-19, отмечает SPKC.

Самый высокий уровень заболеваемости в мире в настоящее время отмечается в двух странах ЕС: Чешская Республика, которая занимает первое место с 14-дневным кумулятивным показателем 1518,3 на 100 000 населения, и Эстония, которая в настоящее время занимает второе место по уровню заболеваемости. Кумулятивный индикатор Эстонии на прошлой неделе вырос до 1464,1, неделей ранее он составлял 1397,1, а показатель Литвы снизился до 223,5, что на 83,1 меньше, чем неделей ранее.

По сравнению с предыдущими периодами в Латвии по-прежнему наблюдается снижение заболеваемости, однако зарегистрировано несколько штаммов SARS-CoV-2, обнаруженных за рубежом. На сегодняшний день в стране идентифицирован штамм B.1.1.7, обнаруженный в Соединенном Королевстве, а на этой неделе была получена информация о семи случаях штамма A.23.1, зарегистрированных в Уганде. Оба штамма более заразны и быстрее распространяются среди людей.