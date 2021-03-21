Галерея ⟩ Страшно, жарко и красиво: извержение вулкана в Исландии

Галерея: Извержение вулкана в Исландии

По первоначальным данным, длина вулканической трещины около 500 метров.

"После тысяч небольших землетрясений, произошедших за последнюю неделю, прошлой ночью недалеко от Рейкьявика началось извержение вулкана, который спал 800 лет", - сообщает метеорологическая служба.

Метеорологи ранее сообщали, что были измерены только небольшие сейсмологические колебания.

Жителей предупреждают не приближаться к вулкану и не мешать работе служб экстренной помощи на месте происшествия.

Местные СМИ сообщили, что к месту происшествия был отправлен вертолет береговой охраны, чтобы лучше оценить масштабы и последствия извержения.

Фаградалсфьядль расположен на юго-западе Исландии, примерно в 30 километрах от Рейкьявика.