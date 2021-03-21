Галерея ⟩ Страшно, жарко и красиво: извержение вулкана в Исландии
В Исландии, недалеко от столицы Рейкьявика, в пятницу, 19 марта, началось извержение вулкана Фаградальсфьядль. Взгляните, как эффектно это выглядело!
В Исландии, недалеко от столицы Рейкьявика, в пятницу, 19 марта, началось извержение вулкана Фаградальсфьядль. Взгляните, как эффектно это выглядело!
Галерея: Извержение вулкана в Исландии
По первоначальным данным, длина вулканической трещины около 500 метров.
"После тысяч небольших землетрясений, произошедших за последнюю неделю, прошлой ночью недалеко от Рейкьявика началось извержение вулкана, который спал 800 лет", - сообщает метеорологическая служба.
Метеорологи ранее сообщали, что были измерены только небольшие сейсмологические колебания.
Жителей предупреждают не приближаться к вулкану и не мешать работе служб экстренной помощи на месте происшествия.
Местные СМИ сообщили, что к месту происшествия был отправлен вертолет береговой охраны, чтобы лучше оценить масштабы и последствия извержения.
Фаградалсфьядль расположен на юго-западе Исландии, примерно в 30 километрах от Рейкьявика.
В Исландии около 30 крупных вулканов. В 2010 году из-за извержения в Исландии вулкана Эйяфьятлайокудль остановилось воздушное сообщение по всей Европе.