Вс, 21.03.2021
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заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер

Галерея ⟩ Страшно, жарко и красиво: извержение вулкана в Исландии

В Исландии, недалеко от столицы Рейкьявика, в пятницу, 19 марта, началось извержение вулкана Фаградальсфьядль. Взгляните, как эффектно это выглядело!

 

Галерея: Извержение вулкана в Исландии 

По первоначальным данным, длина вулканической трещины около 500 метров.

"После тысяч небольших землетрясений, произошедших за последнюю неделю, прошлой ночью недалеко от Рейкьявика началось извержение вулкана, который спал 800 лет", - сообщает метеорологическая служба.

Метеорологи ранее сообщали, что были измерены только небольшие сейсмологические колебания.

Жителей предупреждают не приближаться к вулкану и не мешать работе служб экстренной помощи на месте происшествия.

Местные СМИ сообщили, что к месту происшествия был отправлен вертолет береговой охраны, чтобы лучше оценить масштабы и последствия извержения.

Фаградалсфьядль расположен на юго-западе Исландии, примерно в 30 километрах от Рейкьявика.

В Исландии около 30 крупных вулканов. В 2010 году из-за извержения в Исландии вулкана Эйяфьятлайокудль остановилось воздушное сообщение по всей Европе.

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