151 тыс. евро за аренду четырех Volvo: KNAB комментирует закупки в Елгавской и Сигулдской думах

KNAB ознакомился с общедоступной информацией, касающейся конкретных закупок, и в настоящее время не видит никаких возможных нарушений, расследование которых входило бы в компетенцию KNAB, пояснило бюро LETA.

KNAB обращает внимание на то, что в функции учреждения не входит оценка положений о закупках. KNAB поясняет, что ни Закон о предотвращении растраты государственных средств и собственности, ни другие действующие нормативные акты никоим образом не ограничивают и не предписывают конкретные требования к модели, году выпуска и сборке автомобиля, который может быть приобретен местными государственными учреждениями.

В то же время KNAB призывает граждан сообщать в антикоррупционный орган, если у них есть информация или доказательства, которые могут указывать на возможные нарушения при закупках.

По сообщению Latvijas Radio, Елгавская дума приобрела новый автомобиль Volvo S90, предназначенный для Андриса Равиньша. Равиньш намерен водить эту машину в течение трех лет срока аренды.

Требования к закупкам включали вентилируемые передние сиденья, кожаный салон, максимальный пробег 50 километров, как минимум 19-дюймовые колеса и как минимум семь подушек безопасности. 25

Для остальных трех машин требования немного скромнее - без вентилируемых сидений, с меньшей мощностью и менее просторным багажником. Эти три машины предназначены для двух вице-мэров и исполнительного директора. Все они начали этот год с новых автомобилей Volvo S60.