Вс, 21.03.2021
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заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер

В Даугавпилсе обнаружен нелегальный "завод" по производству алкоголя

Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Čīka/LETA

В этом месяце в Даугавпилсе правоохранители обнаружили незаконное производство алкоголя, а в одном из автомобилей - большое количество контрабандных сигарет, сообщила LETA представитель Латгальского регионального управления государственной полиции Ласма Курсите.

На этой неделе, в среду, 17 марта, при проверке связи мужчины 1970 года рождения с оборотом подакцизных товаров, сотрудники полиции Даугавпилса остановили автомобиль, в котором было обнаружено большое количество табачных изделий с белорусскими акцизными марками.

Всего в машине было обнаружено 4000 пачек сигарет. Задержанный ранее уже находился в поле зрения полиции.

Полиция возбудила уголовное дело за незаконное изготовление, хранение, перемещение или продажу алкогольных напитков или табачных изделий, если они совершены в значительной степени. Это наказывается лишением свободы на срок до двух лет, временным лишением свободы, принудительными работами или штрафом.

На прошлой неделе в Даугавпилсе в частном доме мужчины 1977 года рождения сотрудники правоохранительных органов обнаружили незаконное производство алкоголя. В результате обыска было изъято 780 литров нелегального алкоголя, а также оборудование, необходимое для его производства.

В данном случае возбуждено уголовное дело за продажу незаконно изготовленных или поддельных алкогольных напитков или напитков, которые не являются алкогольными, но предлагаются в качестве именно алкогольных. Это наказывается лишением свободы на срок до одного года, временным лишением свободы, принудительными работами или штрафом.

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