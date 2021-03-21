Президент России Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу провел эти выходные в Сибири, где оба государственных деятеля занимаются страшно мужественными делами.

Как пишет Euronews, президент России проведет несколько дней в Туве, в родных местах Шойгу. Политики не в первый раз отправляются в отпуск на природу вместе. Конкретное место отдыха в целях безопасности не называлось.