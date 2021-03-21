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Галерея ⟩ Сибирь вместо аквадискотеки: Путин провел выходные вместе с Сергеем Шойгу
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Путин в Сибири
Президент России Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу провел эти выходные в Сибири, где оба государственных деятеля занимаются страшно мужественными делами.
Как пишет Euronews, президент России проведет несколько дней в Туве, в родных местах Шойгу. Политики не в первый раз отправляются в отпуск на природу вместе. Конкретное место отдыха в целях безопасности не называлось.
Российские СМИ не забыли упомянуть, что Путин предпочитает именно такой вид отдыха, а вовсе не аквадискотеку.