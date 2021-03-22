Пн, 22.03.2021
С точки зрения сложности это похоже на строительство атомной подводной лодки. Представьте, если бы в Латвии начали строить подводную лодку. Какими были бы вложения Виталий Скривелис, совладелец Pharmidea о возможности начать в Латвии производство вакцин
Виталий Скривелис, совладелец Pharmidea о возможности начать в Латвии производство вакцин

Выходные звезд ⟩ Новый цвет волос Яны Кошкиной, стильная Ивлеева и радостная Тодоренко
Фото

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные. 

Настя Ивлеева принарядилась для мероприятия

Лена Темникова и ее котик

Анфиса Чехова была на деловой встрече

Андрей Мерзликин и его четвероногий друг

Кети Топурия вся в белом

Певица Слава о чем-то задумалась

Виктория Дайнеко провела выходные дома

Ольга Орлова в красном уголке

У Саши Бортич продолжаются зимние радости

Дима Билан и большой автомобиль

Два холостяка - Тимати и Егор Крид

Весенняя Анна Заворотнюк

Ани Лорак провела выходные с книгами

Солнечная Божена Рынска

Рената Литвинова как бы намекает, что у нее весна в голове

Коллаж в исполнении Евгения Чичваркина

Радостная Регина Тодоренко

У Юлианны Карауловой кофейная пауза

Женя Мильковский устроил вечернюю прогулку

Олег Газманов отправился отдыхать в теплую страну

Настя Каменских в выходные делала уборку

Катерина Шпица ходила по музеям

Ксения Собчак демонстрирует стройную фигуру

Стася Милославская и Александр Петров провели выходные с друзьями

Ольга Бузова на очередном мероприятии

Сергей Лазарев побывал на шоу "Танцы"

Татьяна Брухунова решила показать новые наряды

Яна Кошкина сменила цвет волос

НАВЕРХ
Back