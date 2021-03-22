Выходные звезд ⟩ Новый цвет волос Яны Кошкиной, стильная Ивлеева и радостная Тодоренко

Лена Темникова и ее котик

Анфиса Чехова была на деловой встрече

Андрей Мерзликин и его четвероногий друг

Кети Топурия вся в белом

Два холостяка - Тимати и Егор Крид

Рената Литвинова как бы намекает, что у нее весна в голове