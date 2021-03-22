Дети и коронавирус: мутация может подтолкнуть к вакцинации?

До 14 февраля немецкие школьники остаются на дистанционном обучении ФОТО: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

В своей врачебной практике в Дюссельдорфе детский врач в последнее время часто слышит один и тот же вопрос от родителей: "Когда же, наконец, появится вакцина и для детей?". Немецкий педиатр на это отвечает: "Мы можем начать вакцинацию только тогда, когда вакцины будут допущены Постоянной комиссией по вакцинации (Stiko) для определенной возрастной категории. Мы очень хотим, чтобы это произошло в обозримом будущем. И одна из причин, конечно, в том, что у нас есть дети с хроническими заболеваниями. Мы были бы, если бы смогли сделать им прививки". Как врач-кардиолог он думает о своих маленьких пациентах, рожденных с пороком сердца: "Я могу себе представить, что при заражении SARS-CoV-2, протекание болезни может оказаться для них очень тяжелым. Поэтому я - за вакцинацию детей". Его коллега из Висбадена Маркус Кнуф (Markus Knuf), директор детской больницы, также считает, что для пациентов в группе риска - для недоношенных детей или рожденных с синдромом Дауна - практически не существует превентивных мер.

Сертификацию вакцин координирует Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Как раз на днях оно опубликовало рекомендации для Плана педиатрических исследований (Paediatric Investigation Plan) для вакцин BioNTech/Pfizer, Moderna и AstraZeneca/Oxford University. Это план по разработке лекарственных препаратов для получения разрешения на применение лекарственного препарата детьми. Его цель - обеспечить получение необходимых данных в исследованиях с участием детей, если это можно сделать безопасным образом. Как много времени это может занять? Немецкий педиатр Херман Йозеф Каль надеется, что первые результаты необходимых исследований появятся примерно через полгода".

Дети - не суперраспространители, зачем их тогда прививать?

Но дети дошкольного возраста и учащиеся начальных классов по имеющимся на сегодняшний день данным не вносят существенный вклад в распространение инфекции, они заболевают реже, чем взрослые, и в более легкой форме. Стоит ли вообще тогда прививать детей?

Томас Мертенс ФОТО: Kay Nietfeld/dpa/picture allianca

Томас Мертенс (Thomas Mertens), глава Постоянной комиссии по вакцинации (Stiko) при Институте имени Роберта Коха (RKI), который координирует в Германии борьбу с инфекционными заболеваниями в интервью DW не исключил возможность вакцинации детей от коронавируса: "Если вакцины будут допущены для детей и будут доступны в достаточном количестве, то это было бы возможно". Хотя он также считает, что разногласий по поводу роли детей в распространении коронавируса в немецком сообществе ученых и педиатров нет: "Педиатры беспрерывно повторяют, что дети не являются главными распространителями этой инфекции".