Дети и коронавирус: мутация может подтолкнуть к вакцинации?
Вакцины от коронавируса для детей пока нет, но уже идут споры. Надо ли вообще прививать детей? Что думают по этому поводу немецкие родители и врачи? DW разбиралась.
Вакцины от коронавируса для детей пока нет, но уже идут споры. Надо ли вообще прививать детей? Что думают по этому поводу немецкие родители и врачи? DW разбиралась.
В Германии жесткий локдаун пока продлен до конца марта. Однако первые шаги к ослаблению были уже сделаны. Так, например, открылись школы, хотя не все и не на 100 процентов. Не успели ученики начальных классов вернуться к занятиям, как Институт имени Роберта Коха (RKI) заявил о том, что мутация коронавируса, обнаруженная впервые в Великобритании, может быть причиной ускорения распространения вируса в детских садах. И общее число заражений среди детей младше 15 лет растет. А ведь школы только открылись! И уже опять начались разговоры о том, что дети могут внести существенный вклад в распространение инфекции...
Для Йоханнеса Лизе (Johannes Liese), руководителя Отдела инфектологии и имуннопрофилактики в педиатрии в Университетской клинике Вюрцбурга, ничего неожиданного в этом нет. "Если мы открываем детские сады и школы, то увеличивается и количество случаев заражения", - говорит немецкий специалист.
Поэтому не удивительно, что назрел вопрос: будут ли детей прививать от коронавируса? Мы решили разобраться в актуальной ситуации.
Что с вакцинами от коронавируса для детей
Первое и самое главное, что надо сказать: пока вакцин от коронавируса для детей в Германии нет. Институт имени Роберта Коха (RKI) информирует: "Вакцины пока доступны только для взрослого населения, так как они не могли еще быть исследованы на предмет эффективности и безопасности при вакцинации детей". Эффективность и безопасность - два ключевых слова, которые встречаются при изучении вопросов о вакцинации вообще и детей в частности. Понятно, что по этическим причинам компании-производители не могут включать детей в свои клинические исследования на раннем этапе, тем более, если сертификация происходит такими быстрыми темпами. Поэтому вакцины от коронавируса для детей просто еще не может быть.
В Германии за регистрацию вакцин и мониторинг в этой области отвечает Институт имени Пауля Эрлиха (Das Paul-Ehrlich-Institut) - немецкий федеральный институт вакцин и биомедицинских лекарственных средств. Вот как здесь прокомментировали ситуцию с сертификацией вакцин и использование их для детей: "Вакцины одобрены для возрастных групп, по которым доступны результаты клинических испытаний. Вакцина BioNTech одобрена к применению с 16 лет, Moderna - с 18 лет. Для дальнейшего распространения лицензий на использование вакцин для детей и подростков необходимы соответствующие клинические испытания. И они будут проводиться". В Европейскм агентстве лекарственных средств (EMA) DW эту информацию подтверлили, затрудняясь назвать какие-то реальные сроки. Клинические испытания проводятся с двумя вакцинами. Когда будут доступны результаты, еще неизвестно. Перые результаты ожидается получить для возрастной группы старше 12 лет.
Немецкие врачи - о вакцинации детей
Готовы ли немецкие врачи прививать детей от вируса SARS-CoV-2? Херман Йозеф Каль (Hermann Josef Kahl), детский врач-кардиолог и официальный представитель Союза педиатров Германии (Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte) в интервью DW заявил: "Мы бы с удовольствием начали прививать детей, но пока это невозможно, так как еще нет результатов соответствующих исследований. Поэтому мы призываем фирмы как можно скорее включить детей в свои исследования".
В своей врачебной практике в Дюссельдорфе детский врач в последнее время часто слышит один и тот же вопрос от родителей: "Когда же, наконец, появится вакцина и для детей?". Немецкий педиатр на это отвечает: "Мы можем начать вакцинацию только тогда, когда вакцины будут допущены Постоянной комиссией по вакцинации (Stiko) для определенной возрастной категории. Мы очень хотим, чтобы это произошло в обозримом будущем. И одна из причин, конечно, в том, что у нас есть дети с хроническими заболеваниями. Мы были бы, если бы смогли сделать им прививки". Как врач-кардиолог он думает о своих маленьких пациентах, рожденных с пороком сердца: "Я могу себе представить, что при заражении SARS-CoV-2, протекание болезни может оказаться для них очень тяжелым. Поэтому я - за вакцинацию детей". Его коллега из Висбадена Маркус Кнуф (Markus Knuf), директор детской больницы, также считает, что для пациентов в группе риска - для недоношенных детей или рожденных с синдромом Дауна - практически не существует превентивных мер.
Сертификацию вакцин координирует Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Как раз на днях оно опубликовало рекомендации для Плана педиатрических исследований (Paediatric Investigation Plan) для вакцин BioNTech/Pfizer, Moderna и AstraZeneca/Oxford University. Это план по разработке лекарственных препаратов для получения разрешения на применение лекарственного препарата детьми. Его цель - обеспечить получение необходимых данных в исследованиях с участием детей, если это можно сделать безопасным образом. Как много времени это может занять? Немецкий педиатр Херман Йозеф Каль надеется, что первые результаты необходимых исследований появятся примерно через полгода".
Дети - не суперраспространители, зачем их тогда прививать?
Но дети дошкольного возраста и учащиеся начальных классов по имеющимся на сегодняшний день данным не вносят существенный вклад в распространение инфекции, они заболевают реже, чем взрослые, и в более легкой форме. Стоит ли вообще тогда прививать детей?
Томас Мертенс (Thomas Mertens), глава Постоянной комиссии по вакцинации (Stiko) при Институте имени Роберта Коха (RKI), который координирует в Германии борьбу с инфекционными заболеваниями в интервью DW не исключил возможность вакцинации детей от коронавируса: "Если вакцины будут допущены для детей и будут доступны в достаточном количестве, то это было бы возможно". Хотя он также считает, что разногласий по поводу роли детей в распространении коронавируса в немецком сообществе ученых и педиатров нет: "Педиатры беспрерывно повторяют, что дети не являются главными распространителями этой инфекции".
В последние недели появилось сразу несколько публикаций в немецких СМИ, в которых педиатры заговорили о необходимости вакцинации детей против коронавируса. Это следовало бы сделать, чтобы напряженная обстановка в сфере образования разрядилась в долгосрочной перспективе, считают многие немецкие врачи. Томас Мертенс (Thomas Mertens), глава Постоянной комиссии по вакцинации (Stiko) при Институте имени Роберта Коха (RKI), в интервью DW прокомментировал такие призывы лаконично: "На настоящий момент вакцины не допущены для вакцинации детей, так как нет соответствующих исследований. Поэтому все дальнейшие размышления о вакцинации детей на сегодняшний день излишни".
А как выглядит ситуация с подростками? "Риск протекания заболевания в тяжелой форме, госпитализации и летального исхода у подростков - минимальный. Они будут прививаться вместе со всем населением страны, когда будет достигнута главная цель и привиты люди с повышенным риском заражения", - отвечает Томас Мертенс. Немецкий врач сочувствует детям, оказавшимся на дистанционном обучении из-за пандемии, и их родителям: "Сейчас ситуация с образованием - хаотичная, вакцинация могла бы нормализировать ее. Но даже на этом этапе, пока у нас нет вакцин для детей, я, скорее, - за открытие школ, при соблюдении мер безопасности. Надо сохранять дистанцию, носить маски, часто проветривать классы".
Результаты последнего исследования
Завершим мы актуальным исследованием, на которое в интервью DW сослался и Томас Мертенс, глава Постоянной комиссии по вакцинации при Институте имени Роберта Коха (RKI). Результаты нового междисциплинарного исследования, которые были опубликованы 22 января, показывают, что дети не являются суперраспространителями. В новом исследовании сбор и анализ данных проводился по федеральной земле Баден-Вюртемберг. Этот регион был выбран не случайно. На момент проведения исследования (с 22 апреля по 15 мая 2020 года) по числу подтвержденных случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 Баден-Вюртемберг занимал второе место в Германии. В исследовании приняли участие 4964 человек (2482 ребенка и от каждого по одноу родителю - еще 2482 человек).
Распространение коронавируса было низким у родителей (1,8 процента) и в три раза ниже у детей (0,6 процента). Возраст детей, принимавших участие в исследовании, - от одного года до 10 лет. По всей видимости,сделали вывод ученые, дети действительно не являются существенным фактором распространения этого вируса, в отличие, например, от таких острых респираторных вирусных инфекций, как грипп, или инфекций, возбудителями которых являются пневмококки, сделали вывод ученые.
Что же касается актуальной ситуации, то о ней можно говорить, проанализировав данные базы данных, в которой регистрируются случаи заражения детей коронавирусом. По оценке Маркуса Кнуфа, директора детской больницы в Висбадене, на лечении от коронавируса или с коронавирусом в немецких больницах находился 1051 ребенок за все время пандемии. Пять процентов маленьких пациентов попали в реанимацию. "Две трети пациентов, нуждавшихся в стацинарном лечении, были младенцы и дети младшего возраста", - говорит немецкий врач. Примерно 30 процентов имели хроническое заболевание или проблемы с легкими.