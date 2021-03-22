Эстония ⟩ Большинство участников вечеринки на съемной квартире оказались коронаположительными

В субботу около 23 часов полицию вызвали в квартиру на Нарвском шоссе, поскольку находившиеся там молодые люди очень шумели и нарушали ночной покой.

"Полиция проверила личные данные людей, находившихся в квартире, и выяснилось, что четверо из них были заражены коронавирусом и должны были находиться в условиях самоизоляции", - пояснили в полиции. Двое полицейских и один помощник полицейского, которые контактировали с инфицированными, также были отправлены домой, чтобы в ближайшие дни наблюдать за здоровьем.

Полиция подтвердила, что информация о нарушениях требований самоизоляции была передана в Департамент здоровья, который примет решение о производстве в отношении нарушителей.