"Пришел груз цветов к 8 марта". Требование Lidl Latvija освободить здание застало арендаторов врасплох

"И вдруг в 11:30 мне сообщают, что магазин надо закрывать. Неужели правда руководство Lidl только утром 5 марта это поняло и узнало?" - возмущена владелица цветочного магазина Marito Анна Нагле, для которой такое развитие событий оказалось настоящей катастрофой, ведь только что прибыл груз цветов к 8 марта.

"О каких-то отклонениях от нормы, конечно, лучше было бы пораньше сказать, а не в последний момент", - говорит еще один арендатор, владелец пиццерии Picu darbnīca Ренар Ронис.

В свою очередь у крупного арендатора Rimi Latvia договор был заключен до 29 августа 2022 года.

По словам представителя SIA Lidl Latvija Ингара Рудзитиса, компания заказала аудит технического состояния у двух предприятий - заключение от строительного эксперта SIA Konstruktoriks было получено 22 февраля, а 1 марта и от Būve un Forma, куда Lidl Latvija обратилась за дополнительной оценкой состояния несущих конструкций.

"Опираясь на эти заключения, мы немедленно начали подготовку к прекращению эксплуатации здания, о чем арендаторы были информированы утром 5 марта", - пояснил он.

Lidl Latvija купила здание весной 2020 года. По словам Татьяны Исаевой - представителя прежнего владельца объекта, SIA Interfield 2011, здание было обследовано перед продажей, и заключение гласило, что все в порядке.

В свою очередь специалист Бюро по строительному надзору Марис Демме сообщил, что бюро получило информацию о ненадежности здания от фирмы, проводившей техническое обследование по заказу новых владельцев. Как отмечает представитель Lidl Latvija Рудзитис, компания и не предполагала, с какими недостатками в здании столкнется.