Завод вакцин в Латвии: прибудет еврокомиссар Бретон. Он заявил, что у ЕС нет необходимости в "Спутнике V"

Как сообщили агентству LETA в Министерстве экономики, во время дистанционной встречи с Бретоном неделю назад Витенбергс заверил еврокомиссара в том, что Латвия готова принять участие в производстве вакцины от Covid-19.

Министр подчеркнул, что в стране имеется соответствующая инфраструктура и развита фармацевтика, и Латвия в будущем готова начать производство не только вакцин от Covid-19, но и других.

Готовность принять участие в производстве вакцин от Covid-19 выразили крупнейшие латвийские производители медикаментов - Grindeks, Olainfarm и Pharmidea. Возможно участие и других латвийских компаний в этом проекте, отметили в Минэкономики.

Бретон: "У нас совершенно нет необходимости в "Спутнике V"

Как пишет "Дождь", ранее комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире телеканала TF1 заявил, что у Евросоюза нет необходимости в российском "Спутнике V".

"У нас совершенно нет необходимости в "Спутнике V", - сообщил он в эфире телеканала.

Еврокомиссар пояснил, что ЕС уже одобрил британскую AstraZeneca и три американских препарата, и до июня в Европу поставят от 300 до 350 миллионов доз вакцин от коронавируса. Поэтому, по его мнению, к середине июля появится возможность "достичь иммунитета на всем континенте". В то же время ЕС может помочь России с производством "Спутника V", считает Бретон.

"Медуза" отмечает, что Бретон возглавляет рабочую группу Еврокомиссии, которая отвечает за производство вакцин в ЕС. Издание добавляет, что создатели вакцины "Спутник V" обвинили европейского чиновника в предвзятости, так как своими комментариями он оказывает давление на Европейское агентство лекарственных средств (EMA).