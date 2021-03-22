В Латвии уже третью неделю подряд снижаются темпы вакцинации

Первую дозу вакцины от Covid-19 получили 24 человека, вторую - 3.

На сегодняшний день первую дозу прививки от Covid-19 получили 83 806 человек, обе дозы - 18 939 человек.

За последние семь дней первую дозу вакцины получили 4478 человек, вторую - 827. Таким образом, на минувшей неделе в среднем за день первой дозой вакцины прививались 640 человек, в целом - 758 человек.

Средний показатель вакцинируемых за день свидетельствует о снижении темпов вакцинации уже третью неделю подряд.