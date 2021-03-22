В Латвии уже третью неделю подряд снижаются темпы вакцинации
В воскресенье, 21 марта, вакцину от Covid-19 получили 27 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
В воскресенье, 21 марта, вакцину от Covid-19 получили 27 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Первую дозу вакцины от Covid-19 получили 24 человека, вторую - 3.
На сегодняшний день первую дозу прививки от Covid-19 получили 83 806 человек, обе дозы - 18 939 человек.
За последние семь дней первую дозу вакцины получили 4478 человек, вторую - 827. Таким образом, на минувшей неделе в среднем за день первой дозой вакцины прививались 640 человек, в целом - 758 человек.
Средний показатель вакцинируемых за день свидетельствует о снижении темпов вакцинации уже третью неделю подряд.
С по 1 по 7 марта прививки от Covid-19 в среднем получали 2763 человека в день, с 8 по 14 марта - в среднем 2106 человек.