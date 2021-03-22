Пн, 22.03.2021
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Янис Биркс, бывший мэр Риги

ФОТО ⟩ Латвийские футболисты начали подготовку к отборочному этапу ЧМ-2022

Сборная Латвии по футболу начала подготовку к отборочному этапу чемпионата мира 2022 года.

Напомним, уже 24 марта латвийские футболисты на стадионе "Сконто" сыграют с командой Черногории. Затем три дня спустя подопечные Дайниса Казакевича на выезде померятся силами с командой Нидерландов, а 30 марта в Стамбуле запланирован матч против Турции.

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