ФОТО ⟩ Латвийские футболисты начали подготовку к отборочному этапу ЧМ-2022

Напомним, уже 24 марта латвийские футболисты на стадионе "Сконто" сыграют с командой Черногории. Затем три дня спустя подопечные Дайниса Казакевича на выезде померятся силами с командой Нидерландов, а 30 марта в Стамбуле запланирован матч против Турции.