Трамп пообещал вернуться со своей соцсетью. Вспоминаем его отношения с теми, откуда его "выгнали"

Советник заверяет, что проект Трампа "полностью изменит правила игры" и привлечет десятки миллионов пользователей.

"Все будут ждать, что именно сделает президент Трамп", - сказал Миллер. 3

Он не стал комментировать детали проекта, однако отметил, что Дональд Трамп уже провел ряд встреч с представителями разных компаний.

Взаимоотношения трампа с другими соцсетями

В начале января сторонники Трампа, которые посчитали, что он одержал победу на президентских выборах, взяли штурмом здание Капитолия, где Конгресс утверждал победу Джо Байдена. В результате штурма погибли пять человек.

Трамп обратился в Twitter к протестующим с просьбой разойтись, однако в том же посте признался им в любви и еще раз отметил, что, по его мнению, выборы были сфальсифицированы.

Затем Twitter навсегда удалил его аккаунт с 90 миллионами подписчиков. Компания объяснила свое решение тем, что публикации Трампа провоцируют насилие со стороны правых экстремистов. В компании также отметили, что сервис не даст Трампу доступ, даже если он снова станет баллотироваться или победит на президентских выборах.

В свою очередь, YouTube, Facebook и Instagram временно заморозили его страницы - до истечения его полномочий. Сам Трамп называл решение соцсетей цензурой.