Опрос: Европейцы меньше доверяют вакцине AstraZeneca

Сразу в нескольких европейских странах упало доверие к вакцине против коронавируса от британско-шведского фармконцерна AstraZeneca. Большинство жителей Германии, Франции, Испании и Италии считают препарат небезопасным, следует из опроса британского института YouGov, результаты которого опубликованы в понедельник, 22 марта.

По данным исследователей, в течение одного месяца количество немцев, не доверяющих вакцине AstraZeneca, увеличилось на 15 процентных пунктов и достигло 55%. Всего 32% жителей ФРГ считают вакцину безопасной для использования.

Во Франции количество не доверяющих AstraZeneca достигает 61%. В Испании и Италии менее 40% доверяют безопасности препарата. Контрастирует с этими результатами данные из Великобритании, где по-прежнему две трети населения уверены в безопасности вакцины AstraZeneca. Что касается вакцин BioNTech/Pfizer и Moderna, то доверие к ним сохраняется на неизменном уровне.

Проблемы с AstraZeneca

Ранее сразу несколько стран приостановили использование вакцины AstraZeneca после сообщений о возникновении тромбозов и даже смерти пациентов после прививки. Несмотря на эти сообщения, 18 марта Европейское агентство лекарственных средств высказалось за дальнейшее использование препарата. 19 марта Германия возобновила вакцинацию AstraZeneca.