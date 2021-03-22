Фото ⟩ В Латвии проходят масштабные военные учения. Минобороны призвало соблюдать спокойствие

Цель учений - улучшить взаимодействие подразделений и их совместимость при выполнении общих задач, включая синхронизированную оборону, сдерживание и атаки, а также сертифицировать боевую группу расширенного присутствия НАТО в Латвии, сообщили RUS TVNET в Минобороны.

В учениях принимают участие около 1700 солдат из Албании, США, Чехии, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и Германии.

Галерея: Военные учения Kristāla bulta 2021

Вниманию жителей!

Во время учений и тренировок по латвийским дорогам будет перемещаться военная техника как латвийских, так и союзных вооруженных сил, а в воздушном пространстве будут летать военные самолеты и вертолеты.

Вооруженные силы приносят свои извинения за неудобства и просят понять возможные временные трудности для движения транспорта, которые могут возникнуть из-за увеличившегося потока военной техники на дорогах. Колонны военной техники сопровождают Военная полиция или Координационный центр перемещения.

При приближении к колонне военной техники вооруженные силы призывают водителей соблюдать правила дорожного движения и не препятствовать движению колонны, например, пытаясь ее обогнать.

Жителей призывают не беспокоиться, видя передвижение солдат и земессаргов за пределами военных полигонов и мест расположения подразделений, размещение техники и другого оборудования и занятия позиций в различных частях Латвии.