Фото ⟩ В Латвии проходят масштабные военные учения. Минобороны призвало соблюдать спокойствие
С 15 по 26 марта на Адажском полигоне и в его окрестностях проходят международные военные учения Kristāla bulta 2021 ("Хрустальная стрела 2021").
С 15 по 26 марта на Адажском полигоне и в его окрестностях проходят международные военные учения Kristāla bulta 2021 ("Хрустальная стрела 2021").
Цель учений - улучшить взаимодействие подразделений и их совместимость при выполнении общих задач, включая синхронизированную оборону, сдерживание и атаки, а также сертифицировать боевую группу расширенного присутствия НАТО в Латвии, сообщили RUS TVNET в Минобороны.
В учениях принимают участие около 1700 солдат из Албании, США, Чехии, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и Германии.
Галерея: Военные учения Kristāla bulta 2021
Вниманию жителей!
Во время учений и тренировок по латвийским дорогам будет перемещаться военная техника как латвийских, так и союзных вооруженных сил, а в воздушном пространстве будут летать военные самолеты и вертолеты.
Вооруженные силы приносят свои извинения за неудобства и просят понять возможные временные трудности для движения транспорта, которые могут возникнуть из-за увеличившегося потока военной техники на дорогах. Колонны военной техники сопровождают Военная полиция или Координационный центр перемещения.
При приближении к колонне военной техники вооруженные силы призывают водителей соблюдать правила дорожного движения и не препятствовать движению колонны, например, пытаясь ее обогнать.
Жителей призывают не беспокоиться, видя передвижение солдат и земессаргов за пределами военных полигонов и мест расположения подразделений, размещение техники и другого оборудования и занятия позиций в различных частях Латвии.
Во время тренировок вне полигонов используются только учебные боеприпасы и боевые симуляторы, которые создают шум, но не угрожают здоровью и жизни людей. Однако при обнаружении неизвестных предметов трогать или перемещать их строго запрещается. После обучения территория будет убрана, заверили в Минобороны.