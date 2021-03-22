"Делайте лучше водку". Итальянские фанаты высмеяли чемпионат России

22-летний аргентинец Адольфо Гайч перешёл в ЦСКА в 2020 году, но пробыл в России всего 5 месяцев и был арендован "Беневенто". Нападающий дебютировал за новый клуб в конце февраля, а уже 6 марта забил первый гол - в ворота "Специи".

В минувшие выходные Гайч снова забил, и не кому-нибудь, а самому "Ювентусу". Аргентинец стал автором единственного гола в ворота туринцев и впервые в истории позволил "Беневенто" взять верх над именитым соперником.

Таким образом, у Гайча два гола в последних трёх матчах чемпионата Италии. За пять месяцев в России форвард, за которого заплатили 9 миллионов евро, отличился лишь однажды (в матче с "Вольфсбергом" в Лиге Европы), а в чемпионате России на счету аргентинца 0 мячей в 13 играх.

Итальянские болельщики не смогли проигнорировать этот забавный факт и принялись критиковать российский чемпионат в Twitter, иронизируя над тем, что в России не разбираются в футболе.

"Поехать в Россию, значит угробить карьеру. Это другая тактика, другие люди, другой климат";

"Как хорошо, что Гайч ушел из российского футбола (правда, он в аренде). Всегда хотел видеть его в Европе. Надеюсь, он останется в Италии или решит попробовать себя в Германии или Франции";

"Ребята из ЦСКА говорили, что Гайч хочет "убить русских". Делайте лучше водку, о которой что-то знаете, а о футболе больше не говорите";

"Гайч показал, на что способен в скромной команде из Италии. Здесь он может преуспеть, а в России ему даже не дали шанса", - писали комментаторы.