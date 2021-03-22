Пн, 22.03.2021
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Иван Ургант заразился коронавирусом

Ведущий шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале Иван Ургант в своем Twitter-аккаунте рассказал, что заразился коронавирусом.

"Проверка скорости Твиттера. У меня ковид. Конец связи", - написал он.

Сейчас Ургант самоизолировался дома. Он поблагодарил всех за беспокойство. Иван также отметил, что чувствует себя нормально. Остальное он обещал рассказать в "Вечернем Урганте". 

Эту новость также подтвердила пресс-служба Первого канала. Известно, что ведущему организована возможность удаленного выхода в эфир. Об это пишет ПБК. 

Вечернее развлекательное шоу "Вечерний Ургант" выходит уже 9 лет. В нем Иван Ургант обсуждает главные новости дня и общается с популярными людьми.

Напомним, ранее Вера Брежнева рассказала Ивану Урганту, как провела три часа на испанской границе в полиции. 

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