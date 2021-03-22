Иван Ургант заразился коронавирусом
Ведущий шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале Иван Ургант в своем Twitter-аккаунте рассказал, что заразился коронавирусом.
Ведущий шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале Иван Ургант в своем Twitter-аккаунте рассказал, что заразился коронавирусом.
"Проверка скорости Твиттера. У меня ковид. Конец связи", - написал он.
Сейчас Ургант самоизолировался дома. Он поблагодарил всех за беспокойство. Иван также отметил, что чувствует себя нормально. Остальное он обещал рассказать в "Вечернем Урганте".
Эту новость также подтвердила пресс-служба Первого канала. Известно, что ведущему организована возможность удаленного выхода в эфир. Об это пишет ПБК.
Вечернее развлекательное шоу "Вечерний Ургант" выходит уже 9 лет. В нем Иван Ургант обсуждает главные новости дня и общается с популярными людьми.
Напомним, ранее Вера Брежнева рассказала Ивану Урганту, как провела три часа на испанской границе в полиции.
Всем спасибо за беспокойство. Я самоизолировался дома. Чувствую себя нормально. Об остальном сегодня вечером в «Вечернем Урганте».— Ivan Urgant (@urgantcom) March 22, 2021