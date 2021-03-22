Пн, 22.03.2021
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Белорусские чиновники: чтение книг может содержать "приметы массового мероприятия"

Белорусы читают книги в электричке ФОТО: Еврорадио​

Администрация Московского района Минска ответила на обращение пользователей skarga.help о чтении книг. Обращение появилось после того, как в электричке милиция задержала пенсионеров, которые читали книги белорусских писателей. Их судили, дали сутки и штрафы. Спойлер: всё ОК, людей задержали правомерно, а в чтении книг (неожиданно) можно усмотреть "приметы массового мероприятия".

26 февраля  на выходе из поезда Минск-Молодечно задержали больше десяти пенсионеров. Им было предъявлено обвинение по "народной статье" 23.34 КоАП - за участие в несанкционированном массовом мероприятии. В следующие дни большинство было оштрафовано, а один из задержанных был отправлен на "сутки".

В начале марта через skarga.help чиновникам было отправлено обращение: как это стало возможным? Сегодня отправители обращения получили из администрации Московского района Минска следующий ответ:

  • "чтение книг белорусских писателей не ограничено законом";
  •  "чтение книг в общественных местах не запрещено";
  • но "если чтение книг имеет приметы, связанные с Законом Республики Беларусь "О массовых мероприятиях в Республике Беларусь", то такое чтение должно быть согласовано в соответствии с требованиями настоящего Закона".

Как рядовому гражданину, читающему книгу, понять, нарушает он закон "О массовых мероприятиях" или нет, как распознать "приметы, связанные с законом", не сообщается.

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