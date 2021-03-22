Белорусские чиновники: чтение книг может содержать "приметы массового мероприятия"

26 февраля на выходе из поезда Минск-Молодечно задержали больше десяти пенсионеров. Им было предъявлено обвинение по "народной статье" 23.34 КоАП - за участие в несанкционированном массовом мероприятии. В следующие дни большинство было оштрафовано, а один из задержанных был отправлен на "сутки".