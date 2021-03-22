Белорусскому музыканту дали полтора года: он станцевал в стрингах перед милиционером

После приговора Банцер вышел из зала суда с книгой и розовым пончиком на палочке и сказал, что "розовые перформансы" продолжаются. Он был в черной одежде и тапках с надписью против нацизма. Музыкант рассказал Hrodna.life, как ему удалось выдержать голодовку, как к нему относились и стоило ли оно того.

Судья Наталья Козел 19 марта признала Игоря Банцера виновным в хулиганстве и приговорила его к 1,5 годам ограничения свободы с направлением в исправительные учреждения открытого типа. Его освободили из-под стражи под подписку о невыезде в зале суда.

Пять месяцев Игорь находился под стражей. Один день нахождения под стражей равен двум дням ограничения свободы. То есть, Игорю осталось отбыть восемь месяцев наказания.

Игорь вышел из зала с книгой и розовым пончиком на палочке и сказал, что "розовые перформансы" продолжаются. Он был в черной одежде и тапках с надписью против нацизма.

Игорь поблагодарил всех за солидарность. Он призвал писать письма "политическим" и не забывать вкладывать туда конверты. Мама Игоря сказала, что восхищается им за то, что он просил книги в письмах, отмыл несколько камер, и попросила его поехать в больницу, где Банцеру помогут выйти из сухой голодовки.

Игорь сказал, что чувствует себя отлично и будет медленно выходить из голодовки. "Супчики, бульончики - буду выходить, не знаю, сколько". Он сказал, что для него голодовка была оправдана.

Ранее прокурор Виктор Ничипорук запросил для Банцера 1,5 года ограничения свободы с направлением в исправительные учреждения открытого типа. Меру пресечения прокурор попросил изменить на подписку о невыезде. С начала рассмотрения дела в суде 3 марта Игорь держал сухую голодовку. 15 марта правозащитники признали Банцера политзаключенным.

Как получилось выдержать голодовку?

Игорь рассказал в суде, как у него получилось голодать всухую более двух недель. "Сегодня (18 марта - Hrodna.life) человек приходит в соседнюю камеру и начинает орать "Банцер - петух!" на всю тюрьму. <…> Потому что врачи сказали: 10 дней только можно по сухому голодать, он пьет воду из бочка. А пить воду из бочка - это зашквар, значит, низкий статус, значит, "петухи". Я такой сижу думаю - почему это происходит, почему сейчас?"

На голодовке Игорь пять раз менял камеры, получил трое суток карцера. По его словам, это изнашивает организм в условиях голодовки.

"Посмотрим, сколько я выдержу. Люди такие: "Ты уже должен сдохнуть через неделю, через две!". У меня сейчас вторая неделя закончилась - мне хорошо. Для человека, в таком состояния, как я нахожусь, я себя чувствую великолепно", - сказал Игорь в суде.

О состоянии он рассказывал врачам, которые к нему приходят два раза - утром и вечером. Игорю измеряют давление и температуру. По просьбе Банцера ему назначают постельный режим и разрешают лежать и спать в дневное время (в тюрьме лежать на кровати днем запрещено - Hrodna.life).

Игорь отметил, что у него здоровый и закаленный организм, благодаря чему он выдержал голодовку. В 2007 году он исключил из своей жизни алкоголь и перешел на спорт. К тому же, он не раз голодал до этого, когда его приговаривали к административному аресту "по общественно-политическим моментам". Его последняя голодовка была в августе 2020 года в знак протеста, когда ему дали 10 суток административного ареста. "Сначала "зарядил" сухую (голодовку - Hrodna.life), но потом передумал - давайте лучше компота попью", - вспомнил Банцер.

Всухую Игорь последний раз голодал в 2012 году, когда та же судья - Наталья Козел - осудила его на 10 суток ареста.