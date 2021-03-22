Нельзя дубинками заставить полюбить власть. Социолог - о протестных настроениях в обществе Беларуси

- Независимую социологию белорусский режим "зачистил" лет пять назад, доверия к официальным данным нет. По каким признакам можно измерять протестную температуру общества?

- Конечно, в ситуации, когда мы не видим на улицах трехсоттысячных манифестаций, сложно понять, что происходит. Может, и правда, все затухло? Однако продолжающиеся и усиливающиеся репрессии показывают, что власти хорошо понимают, что протест не задушен, не пропал, не сошел на нет.

Если говорить о социологии, то с проведением массовых репрезентативных опросов все очень сложно. Проведение такого рода исследований независимыми службами под запретом. Следует учитывать, что и эффективность таких опросов сейчас, когда режимом целенаправленно нагнетается уровень страха, довольно сомнительна. В условиях массовых репрессий о высоком уровне доверия к социологам говорить не приходиться. Профессиональных команд, имеющих возможности и ресурсы, немного, но кое-какие данные мы имеем, они частичные, но по ним можно судить о градусе протестных настроений.

Например, есть онлайн-опросы британского аналитического центра Chatham House о том, что белорусы думают о политическом кризисе в стране. Эти данные имеют ограничения, потому что все онлайн-опросы в силу самого метода нельзя считать репрезентативными. Но есть и достоинство - они делаются в мониторинговом режиме. Есть блок вопросов, которые повторяются. Chatham House сделал три замера с фиксацией схожих характеристик. Понимая про ограничения онлайн-опросов, мы можем с сомнением относиться к абсолютным цифрам. Например, когда 40% опрошенных говорят, что поддерживают протесты, то мы можем предполагать, что речь идет о точности плюс-минус 5%, а скорее, плюс-минус 10%. Но имея мониторинговые данные, мы можем оценивать не только "количество процентов", но и динамику. И вот динамику мы можем оценивать с гораздо большей степенью достоверности.

Рассмотрение этих данных в динамике показывает, что активная протестная часть общества с ноября по январь, когда был сделан последний замер, если и сократилась, то не существенно - разница в 5-7%. Это говорит о том, что да, у людей забрали флаги, но настроения не изменились. То есть, на сегодняшний день большая часть белорусского общества, которая в разной форме поддерживала протест летом и осенью, не изменила своих взглядов, не отказалась от установки добиться изменений, просто действует в других формах.

Надо также отметить, что репрессии не только пугают, но и сильно отвлекают активность и энергию. Много энергии уходит на противостояние, противодействие, на солидарность и помощь людям, которые попали под репрессии. Сбор средств, помощь семьям, написание писем, передачи и другие формы поддержки политзаключенных - это тоже часть протестной активности и демонстрация своей позиции.

- На ваш взгляд, следует ли ожидать этой весной протестную волну?