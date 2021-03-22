Путин пообещал привиться от коронавируса

"Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра", - сказал президент России, упомянув, что вакцинация является добровольным делом.

Путин также сообщил, что полностью в России привились 4,3 миллиона человек (2,9% от населения страны), а первую дозу вакцины получили 6,3 миллиона (4,3% от населения).

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина сообщил, что

вакцинация президента России не будет публичным мероприятием.