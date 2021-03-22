Путин пообещал привиться от коронавируса
Президент России Владимир Путин пообещал привиться от Covid-19 во вторник, 23 марта, пишет "Медуза" со ссылкой на заявление президента на совещании по вопросам вакцинации.
Президент России Владимир Путин пообещал привиться от Covid-19 во вторник, 23 марта, пишет "Медуза" со ссылкой на заявление президента на совещании по вопросам вакцинации.
"Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра", - сказал президент России, упомянув, что вакцинация является добровольным делом.
Путин также сообщил, что полностью в России привились 4,3 миллиона человек (2,9% от населения страны), а первую дозу вакцины получили 6,3 миллиона (4,3% от населения).
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина сообщил, что
Официально массовая вакцинация в России началась 18 января. По количеству вакцинаций Россия значительно уступает США, Великобритании и Евросоюзу, где прививаться до сих пор могут только отдельные категории населения.