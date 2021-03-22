Центры массовой вакцинация: NVD комментирует обвинения в жульничестве

В сообщении сказано:

"Согласно планам по созданию в Риге двух крупных центров вакцинации,

общая мощность которых запланирована для вакцинации 40 000 доз в неделю,

после исследования рынка и изучения поданных заявок от предпринимателей, право сдавать свои помещения для этой цели получили холл на Кипсале (SIA RTU-BT1) и ATTA centrs (SIA ANEKSO).

Еще месяц назад ответственные за процесс вакцинации, Министерство здравоохранения вместе с NVD, представили в Кабинете министров концепцию, разъясняя принципы, по которым будет проходить выбор мест для вакцинации. Наиболее существенными критериями исследования рынка были:

размеры помещений,

их доступность,

наличие стоянок,

период времени для передачи помещений в аренду,

цена за аренду.

Из всех опрошенных в исследовании рынка холл Кипсалы (RTU BT-1) и ATTA centrs (SIA ANEKSO) могли обеспечить необходимый объем помещений в комбинации с выполнением всех остальных критериев, чтобы можно было обеспечить необходимое оборудование для помещений, расстояние между линиями вакцинации и другими процессами вакцинации.

Из пяти предложений, в которых размер помещений превышал необходимые 5 000 m 2 , двое не могли обеспечить необходимый срок аренды, а еще одно предложение значительно превышало по цене, чем у двоих выбранных арендодателей.

PlayOff уже с самого начала, будучи участником рынка исследований, хотел применить к предоставленной им информации статус коммерческой тайны, не позволяя предоставлять публичную объективную информацию о экономической обоснованности его предложения. В ходе исследования у PlayOff попросили выделить отдельную цену за аренду помещений, так как первоначальное предложение от предприятия было как о помещениях, так и о процессе вакцинации. Компания сделала это, и цена за помещения оказалась более высокой, чем цена за аренду помещений большей площади, которую предлагал каждый из уже утвержденных владельцев.

На данный момент для обеспечения деятельности центра вакцинаций большого масштаба рыночные исследования и/или закупка проводятся в двух частях – (1) помещения, обеспечение их деятельности и (2) исполнители вакцинации, которые в этих помещениях будут работать. Это две отдельные закупки. В условиях неопределенности закупаются мобильные отряды вакцинации (персонал), которые один день теоретически могут работать в большом центре вакцинации, а уже на следующий день в одном из рижских районов, послезавтра выехать на вакцинацию коллектива. Важный аргумент, почему был разделен выбор помещений от отбора исполнителей вакцинации было то, что в процессе вакцинации важно обеспечить территориальное покрытие.