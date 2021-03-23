Латвийская фигуристка о ковидных ограничениях: "Мне ближе то, что происходит в России"

В данный момент 22-летняя фигуристка находится в Стокгольме, где состоится чемпионат мира по фигурному катанию. Кучвальская в интервью корреспонденту Sport24 рассказала, что весь полёт до столицы Швеции провела в маске и иногда было душно и тяжело дышать.

Фигуристка также отметила, что в Латвии за время пандемии состоялось всего два турнира, а чемпионат Латвии и вовсе был отменён. Из-за ограничений в Латвии были закрыты катки и только спустя время некоторым спортсменам разрешили тренироваться.

Ангелина Кучвальская ФОТО: TVNET

Тем не менее, занятий на льду было недостаточно и Кучвальская чувствует себя не совсем готовой к чемпионату мира. "Мне не нравится моя форма, я ею недовольна: это не та готовность, с которой нужно соревноваться", - сказала спортсменка.

"Мне ближе то, что происходит в России. У вас в стране люди лояльнее относятся к спорту. В России понимают, что спортсмен не может без ежедневных тренировок, без соревнований. К тому же со зрителями турниры для фигуристов всегда проходят легче, это огромная поддержка", - сказала Кучвальская в интервью Sport24.

По словам латвийской фигуристки, "если организм слабый и неподготовленный, он заболеет, а если он достаточно силён, то есть большой шанс не болеть".

Сама Кучвальская в прошлом году болела обычной простудой, но врачи сказали ей сделать тест, который показал положительный результат. "На следующий день сделала ещё один - он был отрицательный. Поэтому я так и не поняла, болела я или нет".

Также фигуристка отметила, что планирует заниматься фигурным катанием пока будет позволять здоровье и Олимпиада в Пекине пока что остаётся в планах.