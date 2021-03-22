Павлютс: на этой неделе недостатка в вакцинах нет

Он добавил, что полученные на прошлой неделе вакцины AstraZeneca уже развезены по пунктам вакцинации. В ближайшие пару недель будет существенное снижение объема поставок вакцин, а в апреле с ростом поставок планируется начать более обширную вакцинацию и открыть крупные центры вакцинации.
Павлютс отметил, что человеческих ресурсов для проведения вакцинации при нынешнем объеме вакцин более чем достаточно, единственным ограничением пока является доступность вакцин.
Как сообщалось, AstraZeneca 12 марта сообщила, что сокращает запланированные на первый квартал года поставки вакцины от Covid-19 в Европейский союз до 30 млн доз, что составляет треть предусмотренного договором количества доз вакцины.