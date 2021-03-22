Павлютс: на этой неделе недостатка в вакцинах нет

Он добавил, что полученные на прошлой неделе вакцины AstraZeneca уже развезены по пунктам вакцинации. В ближайшие пару недель будет существенное снижение объема поставок вакцин, а в апреле с ростом поставок планируется начать более обширную вакцинацию и открыть крупные центры вакцинации.

Павлютс отметил, что человеческих ресурсов для проведения вакцинации при нынешнем объеме вакцин более чем достаточно, единственным ограничением пока является доступность вакцин.