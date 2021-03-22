SPKC: на прошлой неделе количество новых случаев коронавируса увеличилось на 5%

На прошлой неделе в день выявлялось в среднем 518 новых случаев Covid-19. При этом количество выполненных тестов на прошлой неделе снизилось на 3,6%, а средняя доля положительных тестов составила 4,1%. На прошлой неделе было зарегистрировано 3518 новых случаев заражения Covid-19.

Рост заболеваемости наблюдается в Латгале и Земгале. Если сравнивать динамику заболеваемости Covid-19 за двухнедельный период, то снижение наблюдается во всех возрастных группах, но наиболее выражено в возрастной группе старше 80 лет (56%). При этом среди людей в возрасте от 50 до 59 лет снижение заболеваемости составляет 36%, а среди детей младше девяти лет - 17%.

Однако, если сравнивать прошлую неделю с позапрошлой, то наблюдается рост во всех возрастных группах.

Коэффициент воспроизводства инфекции Covid-19 в настоящее время составляет 1,02, что означает, что 100 заболевших теоретически заражают более 100 других людей.