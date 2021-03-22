Семейные врачи сначала будут вакцинировать пенсионеров, а потом - людей с хроническими заболеваниями

Ведущий эксперт Национальной службы здравоохранения Лига Гайгала пояснила, что вакцинация пациентов с хроническими заболеваниями будет проводиться семейными врачами или в кабинетах вакцинации, если семейный врач пациента не делает прививки от Covid-19.
Семейные врачи должны будут создать единую очередь, в которую будут входить как те люди с хроническими заболеваниями, к которым обратились сами семейные врачи, так и те, кто зарегистрировался на сайте manavakcina.lv или по телефону 8989. Однако семейные врачи будут получать информацию о хронических пациентах из этих баз данных постепенно.
Гайгала добавила, что, если семейный врач уже договорился со своими пациентами с хроническими заболеваниями, он может начать их вакцинацию, не дожидаясь информации из баз данных, но нужно принимать во внимание, что в первую очередь необходимо прививать пожилых людей старше 70 лет. По словам Гайгалы, ситуация у различных семейных врачей может отличаться, поэтому врачам предоставлена возможность самостоятельно оценить конкретную ситуацию и действовать.
Если пациент с хроническим заболеванием вакцинируется у семейного врача, направление на вакцинацию ему не потребуется. Если же его семейный врач не проводит вакцинацию или человек хочет пройти вакцинацию в другом месте, информация о том, что он хронически болен, будет проверена в одном из регистров, например, регистре онкологических пациентов, пациентов с рассеянным склерозом, диабетом и др. Также будет выяснено, получал ли пациент в течение последнего года какие-то компенсируемые лекарства. Если пациент находится в одном из этих регистров, направление не потребуется, а если нет, нужно будет предъявить направление.
Люди с хроническими заболеваниями могут подать заявку на вакцинацию на сайте manavakcina.lv, где нужно отметить наличие хронического заболевания. Жители, которые уже зарегистрировались, но не указали, что они хронически больны, могут изменить свои заявки. Также можно подать заявку по телефону 8989.