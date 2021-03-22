Семейные врачи сначала будут вакцинировать пенсионеров, а потом - людей с хроническими заболеваниями

Ведущий эксперт Национальной службы здравоохранения Лига Гайгала пояснила, что вакцинация пациентов с хроническими заболеваниями будет проводиться семейными врачами или в кабинетах вакцинации, если семейный врач пациента не делает прививки от Covid-19.

Семейные врачи должны будут создать единую очередь, в которую будут входить как те люди с хроническими заболеваниями, к которым обратились сами семейные врачи, так и те, кто зарегистрировался на сайте manavakcina.lv или по телефону 8989. Однако семейные врачи будут получать информацию о хронических пациентах из этих баз данных постепенно.

Гайгала добавила, что, если семейный врач уже договорился со своими пациентами с хроническими заболеваниями, он может начать их вакцинацию, не дожидаясь информации из баз данных, но нужно принимать во внимание, что в первую очередь необходимо прививать пожилых людей старше 70 лет. По словам Гайгалы, ситуация у различных семейных врачей может отличаться, поэтому врачам предоставлена возможность самостоятельно оценить конкретную ситуацию и действовать.

Если пациент с хроническим заболеванием вакцинируется у семейного врача, направление на вакцинацию ему не потребуется. Если же его семейный врач не проводит вакцинацию или человек хочет пройти вакцинацию в другом месте, информация о том, что он хронически болен, будет проверена в одном из регистров, например, регистре онкологических пациентов, пациентов с рассеянным склерозом, диабетом и др. Также будет выяснено, получал ли пациент в течение последнего года какие-то компенсируемые лекарства. Если пациент находится в одном из этих регистров, направление не потребуется, а если нет, нужно будет предъявить направление.