Главное за 22 марта ⟩ Шкеле обвинили в мошенничестве, а Собчак берет интервью у скопинского маньяка

События дня:

Шкеле предъявили обвинение в мошенничестве по делу о внедрении цифрового ТВ. В заявлении для СМИ бывший премьер-министр Латвии Андрис Шкеле указывает, что обвинение считает необоснованным, более того, по его мнению, государственное обвинение субъективно интерпретирует события 2008 года, связанные с проведением публичных закупок и внедрением цифрового телевидения в Латвии.

Вспомнил Лембергса, отметил "хаос Covid-19": Шлесерс подумывает о возвращении в политику. Айнар Шлесерс распространил заявление, в котором высказался о возможности вернуться в активную политику. Экс-политик сообщил, что если его единомышленники предпримут последующие шаги, то ожидается продолжение, которое произойдет "довольно скоро". Возможные дальнейшие шаги также зависят от настроения людей, добавил бизнесмен.

"Страшно, очень страшно": Ксения Собчак взяла интервью у "скопинского маньяка". Но оценили это не все. На YouTube канале Ксении Собчак появился фильм-интервью с Виктором Моховым, известным как "скопинский маньяк". Как написала сама Собчак, она ожидала, что фильм вызовет неоднозначную реакцию. Именно это, судя по комментариям под видео, и произошло.

80 бокалов за 900 евро и фарфоровая посуда из Германии. Подробности об "учебном домике" Rīgas meži. На прошлой неделе с должности были сняты руководитель Rīgas meži Айвар Тауриньш и член правления Юрис Бушкевицс. Оба подозреваются в несоразмерных и непрозрачных тратах из-за решения вложить 600 000 евро в одно из зданий экологического образовательного проекта Zaļā klase ("Зеленый класс"). Выяснилось о закупке 80 бокалов за 900 евро. Но это еще не все.

Коронавирус:

В Латвии выявлен южноафриканский штамм Covid-19. Как говорит глава Минздрава Даниэль Павлютс, это очень опасно, поскольку вакцины против этого штамма могут быть менее эффективными, поэтому его распространение следует свести к минимуму.

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 177 новых случаев Covid-19, умерли два человека. Оба умерших входили в возрастную группу от 70 до 79 лет. За сутки сделано 3266 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 5,4%.

Начинается вакцинация от Covid-19 людей с хроническими заболеваниями. Что важно знать? Вакцинация начинается с сегодняшнего дня. В Латвии - 166 тыс. человек с хроническими заболеваниями. Предусмотрена возможность вакцинации на дому. Сначала будут вакцинировать пенсионеров, а потом - людей с хрон. заболеваниями.

Завод вакцин в Латвии: прибыл еврокомиссар Бретон. Он заявил, что у ЕС нет необходимости в "Спутнике V". Как сообщили в Министерстве экономики, Витенбергс заверил еврокомиссара, что Латвия готова принять участие в производстве вакцины от Covid-19. Министр подчеркнул, что в стране имеется соответствующая инфраструктура и развита фармацевтика. Готовность принять участие в производстве вакцин от Covid-19 выразили Grindeks, Olainfarm и Pharmidea. Возможно участие и других латвийских компаний в этом проекте, отметили в Минэкономики.

Что почитать, чтобы отвлечься:

Как в "Звездных войнах": Навальный рассказал о тюремной рутине. В Instagram-канале российского оппозиционного политика Алексея Навального появилась новая запись, в которой он рассказал о любимых моментах в колонии. При чем тут имперские штурмовики из "Звездных войн"?

Иван Ургант заразился коронавирусом. Сейчас Ургант самоизолировался дома. Он поблагодарил всех за беспокойство. Иван также отметил, что чувствует себя нормально. Остальное он обещал рассказать в "Вечернем Урганте".

"Делайте лучше водку". Итальянские фанаты высмеяли чемпионат России. Болельщики итальянского клуба "Беневенто" высмеяли чемпионат России по футболу, комментируя результативность арендованного у московского ЦСКА нападающего Адольфо Гайча - у него два гола в последних трех матчах чемпионата Италии, а за пять месяцев в России форвард, за которого заплатили 9 миллионов евро, отличился лишь однажды (в матче с "Вольфсбергом" в Лиге Европы), а в чемпионате России на его счету ровно 0 мячей в 13 играх.