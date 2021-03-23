Вт, 23.03.2021
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Ксения Собчак

В Старой Риге пьяная женщина устроила три аварии и пыталась скрыться с места происшествия

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

В Старой Риге пьяная женщина за рулем автомобиля Mercedes-Benz устроила три отдельных ДТП. Женщина врезалась в витрину магазина, после чего въехала в фасад дома и задела другую машину. После этого она пыталась скрыться с места происшествия, сообщает передача Degpunktā.

В понедельник утром, 22 марта, женщина на Mercedes в Старой Риге за считанные секунды умудрилась устроить несколько отдельных дорожно-транспортных происшествий. Выезжая с улицы Трокшню задним ходом, возможно, перепутав педали или не оценив габаритов автомобиля, она врезалась в витрину магазина. Типичный звук столкновения слышали работавшие там строители.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке

Строитель с соседнего объекта рассказал передаче, что после первого столкновения женщина вышла из машины, осмотрела автомобиль и села обратно в машину. Через мгновение она врезалась в бетонную конструкцию, а чуть позже поцарапала стоящий сбоку улицы BMW.

Повредив витрину магазина, фасад дома и задев BMW, который стоял на улице Смилшу, единственным законным действием было бы остановиться и вызвать полицию, но женщина решила уехать с места аварии.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Благодаря информации очевидцев, полиция остановила черный Mercedes за пределами Старого города, ближе к Центральному рынку.

Женщина встретила полицейских агрессивно, ударив мобильным телефоном об асфальт на глазах у следователей. Выяснилось, что в организме женщины было 2,19 промилле алкоголя.

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