В Латвии - 508 новых случаев Covid-19 за сутки. Доля положительных результатов - 2,7%

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 89 лет.

пять человек - в возрасте 60-69 лет;

три человека - в возрасте 70-79 лет;

четыре человека - в возрасте 80-89 лет.

За сутки сделано 18 614 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 2,7%.

Согласно расчетам агентства LETA, за последние две недели заболело 7097 человек. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 372 случая на 100 000 населения, что немного выше, чем вчера - 370,1.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 98 094 человек.

За прошедшие сутки госпитализированы 79 больных Covid-19, в том числе двое переведены из других медучреждений, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения. 8

Выписаны 72 переболевших Covid-19 пациента, в том числе двое переведены в другие медучреждения.