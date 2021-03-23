Вт, 23.03.2021
Все почему-то привыкли думать, что интервью с маньяком или фильм про него - это какая-то форма комплимента. Что если интервью, то обязательно с хорошим и правильным человеком. А как по мне, плох тот журналист, который не воспользуется подвернувшимся шансом взять интервью у Гитлера. Ксения Собчак
Ксения Собчак

В Латвии - 508 новых случаев Covid-19 за сутки. Доля положительных результатов - 2,7%
Госпитализированы 79 пациентов

Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 508 новых случаев Covid-19, умерли 12 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 89 лет.

  • пять человек - в возрасте 60-69 лет;
  • три человека - в возрасте 70-79 лет;
  • четыре человека - в возрасте 80-89 лет.

За сутки сделано 18 614 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 2,7%.

Согласно расчетам агентства LETA, за последние две недели заболело 7097 человек. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 372 случая на 100 000 населения, что немного выше, чем вчера - 370,1.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 98 094 человек.

За прошедшие сутки госпитализированы 79 больных Covid-19, в том числе двое переведены из других медучреждений, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Выписаны 72 переболевших Covid-19 пациента, в том числе двое переведены в другие медучреждения.

Количество госпитализированных больных с таким диагнозом сократилось с 679 в воскресенье до 675 в понедельник. У 607 госпитализированных заболевание протекает в среднетяжелой форме, у 68 - в тяжелой.

 
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