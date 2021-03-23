Вт, 23.03.2021
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Алексей Навальный
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Минобороны Великобритании считает Россию самой большой угрозой европейской безопасности

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ФОТО: Reuters/ScanPix

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес представил стратегию модернизации вооруженных сил страны, где в том числе упомянул угрозу со стороны России, пишет "Медуза".

"Россия продолжает представлять самую большую ядерную, военную и гибридную угрозу европейской безопасности.

Модернизация российских вооруженных сил, способность к интеграции во всей государственной деятельности и возросшая страсть к риску делают Россию умелым и непредсказуемым игроком", - сказано в документе.

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В стратегии упоминается, что Россия инвестирует средства в подводный боевой флот, глубоководное оборудование, способное повреждать донные кабели связи, а также в создание торпед, способных доставить ядерный боезаряд к берегам противников.

Также в министерстве обороны Великобритании считают, что Россия может наносить точные удары на большом расстоянии.

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Этим Россия угрожает способности Великобритании защищать интересы в Европе, Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке, отмечается в стратегии.

Также власти Великобритании беспокоятся из-за готовности России применять химическое или биологическое оружие, в том числе на территории Великобритании.

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