Минобороны Великобритании считает Россию самой большой угрозой европейской безопасности

"Россия продолжает представлять самую большую ядерную, военную и гибридную угрозу европейской безопасности.

Модернизация российских вооруженных сил, способность к интеграции во всей государственной деятельности и возросшая страсть к риску делают Россию умелым и непредсказуемым игроком", - сказано в документе.

В стратегии упоминается, что Россия инвестирует средства в подводный боевой флот, глубоководное оборудование, способное повреждать донные кабели связи, а также в создание торпед, способных доставить ядерный боезаряд к берегам противников.

Также в министерстве обороны Великобритании считают, что Россия может наносить точные удары на большом расстоянии.

Этим Россия угрожает способности Великобритании защищать интересы в Европе, Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке, отмечается в стратегии.