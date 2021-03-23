Самый первый твит был продан за 2,9 миллиона долларов
Джек Дорси, основатель и генеральный директор социальной сети Twitter, продал цифровую версию своего первого твита более чем за 2,9 миллиона долларов, сообщает AP.
Джек Дорси, основатель и генеральный директор социальной сети Twitter, продал цифровую версию своего первого твита более чем за 2,9 миллиона долларов, сообщает AP.
Твит Дорси, опубликованный в марте 2006 года с текстом "просто настраиваю свой twttr", купил Сина Эстави, генеральный директор Bridge Oracle, сообщает цифровая платформа Valuables by Cent, где проходил цифровой аукцион.
Твит 15-летней давности продавался как NFT (non-fungible token) - цифровой сертификат подлинности.
В этом месяце Дорси объявил в Twitter, что выручка от продажи этого твита будет конвертирована в криптовалюту биткойн и передана некоммерческой организации Give Directly в рамках программы Africa Response. Организация собирает средства для поддержки африканских семей, финансово пострадавших от пандемии коронавируса.
NFT недавно стал популярной формой аутентификации цифровой собственности. Цифровое произведение искусства художника Beeple было продано в этом месяце на онлайн-аукционе за 69,4 миллиона долларов (58,1 миллиона евро), и его подлинность была гарантирована NFT.