Самый первый твит был продан за 2,9 миллиона долларов

Твит Дорси, опубликованный в марте 2006 года с текстом "просто настраиваю свой twttr", купил Сина Эстави, генеральный директор Bridge Oracle, сообщает цифровая платформа Valuables by Cent, где проходил цифровой аукцион.

Твит 15-летней давности продавался как NFT (non-fungible token) - цифровой сертификат подлинности.

В этом месяце Дорси объявил в Twitter, что выручка от продажи этого твита будет конвертирована в криптовалюту биткойн и передана некоммерческой организации Give Directly в рамках программы Africa Response. Организация собирает средства для поддержки африканских семей, финансово пострадавших от пандемии коронавируса.