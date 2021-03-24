Сборная Латвии начала отбор на ЧМ-2022 с поражения от Черногории

Матч проходил на стадионе "Сконто" и завершился победой гостей со счётом 2:1.

Первый тайм прошёл при равной борьбе и примерно одинаковом количестве опасных моментов у ворот. Гости чуть больше владели мячом, но количество в качество им превратить так и не удалось.

Счёт в матче на 40-й минуте после передачи Владимира Камеша открыл Янис Икауниекс, но радость латвийских болельщиков продлилась чуть меньше минуты. Буквально в следующей же атаке Стеван Йоветич восстановил равновесие в счёте.

Во втором тайме сборная Латвии не сумела создать ни одного по-настоящему опасного момента у ворот соперника, если не считать безобразный штрафной удар в исполнении Икауниекса, после которого мяч выскочил из рук вратаря Черногории и угодил в штангу ворот.

Футболисты из Черногории с каждой минутой всё больше начинали владеть преимуществом и второй гол в ворота Павла Штейнбора был лишь делом времени. Не помогли сборной Латвии и вышедшие на поле в конце матча Раймонд Кроллис и Давис Икауниекс.

На 83-й минуте всё тот же Йоветич убежал от защитников и идеально точным ударом отправил мяч в верхний угол ворота латвийской сборной. Таким образом, сборная Латвии потерпела домашнее поражение на старте отбора на ЧМ-2022.

Напомним, сборная Латвии в отборочном турнире ЧМ-2022 оказалась в группе G вместе с командами Гибралтара, Турции, Черногории, Нидерландов и Норвегии.

В других матчах группы G Турция у себя дома неожиданно обыграла Нидерланды со счётом 4:2, а Норвегия на выезде разгромила Гибралтар - 3:0.

В марте подопечные Дайниса Казакевича проведут ещё две выездные встречи - 27 марта против Нидерландов и 30 марта в Стамбуле против Турции.