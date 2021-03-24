Ср, 24.03.2021
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Кая Каллас, премьер-министр Эстонии

"Кто вам платит?" ⟩ Спектакли, концерты, развлечения - когда повеселимся вновь?

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Сегодня, 24 марта, в 18:00 смотрите прямой эфир дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?". Сегодняшняя тема - что происходит в индустрии развлечений? Поговорим о том, как выживают организаторы концертов, мероприятий и театры в эти пандемические времена. Ну и, конечно, о том, когда все вернется и вернется ли? 

Прямой эфир в 18:00 прямо здесь и на нашей страничке в Facebook!

Гости эфира:

  • Дана Бйорк, директор Рижского русского театра им. М.Чехова;
  • Денис Васильев, директор концертного агентства MeloMania;
  • Антон Герасимов, руководитель движения Riga Stand Up.

Могу ли я вернуть деньги за билет? 

На одной из крупнейших платформ по продаже билетов bilesuserviss.lv есть специальный раздел Covid-19. Именно здесь публикуют текущий статус мероприятий, объявленных ранее - у части уже указаны даты, на которые мероприятие перенесли, у части - даты нет, просто указано, что оно приостановлено. В Латвии действует режим чрезвычайной ситуации и ограничения на собрания - закономерно, что индустрия развлечений уже некоторое время полностью парализована.

Как в беседе с RUS TVNET отметил руководитель проектов bilesuserviss.lv Рихард Фелдманис, закон защищает организаторов мероприятий, билеты на которые были распроданы до введения режима ЧС и новой реальности, в которой мы все оказались. 

Как пояснил Фелдманис, согласно закону, сдать билеты и получить назад деньги можно в двух случаях (не считая того, если мероприятие полностью отменили):

- если есть веская причина, по которой человек не может посетить мероприятие, например, он за границей;

- еще одна "уважительная причина" - по состоянию здоровья, если человек заболел. 

Есть специальная форма, которую необходимо заполнить, и тогда возврат денег возможен. В остальных случаях закон защищает организаторов, оказывая им косвенную поддержку хотя бы таким образом. Индустрия со своей стороны также призывает ее поддержать и не сдавать билеты, а дождаться новой даты, когда купленный заранее отдых станет возможным.

В bilesuserviss.lv затруднились оперативно обобщить данные о том, какой процент возвратов они получили за время режима ЧС. Однако отметили, что есть примеры, когда организаторы, несмотря на регулирование законом, идут навстречу клиентам и возвращают деньги за мероприятия, например, так действует SIA L TIPS Agency. Есть и те, кто предлагает обменять билет на равноценный ваучер и использовать для резервации другого мероприятия, например, так поступать предлагают компании BRAVO EVENTS и 8 Days A Week Agency. 

Новая норма - "мероприятие перенесено/приостановлено". Что это значит? 

Когда станет возможным полномасштабное проведение мероприятий, не знает никто. Однако уже сейчас определены два правила:

  • организаторы должны объявить новые даты перенесенного мероприятия не позднее чем через шесть месяцев после отмены ограничений на собрания, применимых к мероприятию;
  • В свою очередь, перенесенное мероприятие должно состояться не позднее чем через год после снятия ограничений.

Пока же кто-то пробует перейти в цифровую среду и организовывать онлайн-концерты, кто-то адаптирует конференц-центры под центры массовой вакцинации, а кто-то просто поставил все на паузу до лучших времен.

Какими они будут и когда? Об этом и поговорим!

Ведущие - Вадим Радионов и Эрика Сташкевич. Задавайте вопросы, пишите комментарии, не оставайтесь в стороне! В повторе эфир можно будет посмотреть и на нашей страничке в YouTube.

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