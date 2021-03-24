"Кто вам платит?" ⟩ Спектакли, концерты, развлечения - когда повеселимся вновь?

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, директор Рижского русского театра им. М.Чехова; Денис Васильев , директор концертного агентства MeloMania;

, директор концертного агентства MeloMania; Антон Герасимов, руководитель движения Riga Stand Up.

Могу ли я вернуть деньги за билет?

На одной из крупнейших платформ по продаже билетов bilesuserviss.lv есть специальный раздел Covid-19. Именно здесь публикуют текущий статус мероприятий, объявленных ранее - у части уже указаны даты, на которые мероприятие перенесли, у части - даты нет, просто указано, что оно приостановлено. В Латвии действует режим чрезвычайной ситуации и ограничения на собрания - закономерно, что индустрия развлечений уже некоторое время полностью парализована.

Как в беседе с RUS TVNET отметил руководитель проектов bilesuserviss.lv Рихард Фелдманис, закон защищает организаторов мероприятий, билеты на которые были распроданы до введения режима ЧС и новой реальности, в которой мы все оказались.

Как пояснил Фелдманис, согласно закону, сдать билеты и получить назад деньги можно в двух случаях (не считая того, если мероприятие полностью отменили):

- если есть веская причина, по которой человек не может посетить мероприятие, например, он за границей;

- еще одна "уважительная причина" - по состоянию здоровья, если человек заболел.

Есть специальная форма, которую необходимо заполнить, и тогда возврат денег возможен. В остальных случаях закон защищает организаторов, оказывая им косвенную поддержку хотя бы таким образом. Индустрия со своей стороны также призывает ее поддержать и не сдавать билеты, а дождаться новой даты, когда купленный заранее отдых станет возможным.

В bilesuserviss.lv затруднились оперативно обобщить данные о том, какой процент возвратов они получили за время режима ЧС. Однако отметили, что есть примеры, когда организаторы, несмотря на регулирование законом, идут навстречу клиентам и возвращают деньги за мероприятия, например, так действует SIA L TIPS Agency. Есть и те, кто предлагает обменять билет на равноценный ваучер и использовать для резервации другого мероприятия, например, так поступать предлагают компании BRAVO EVENTS и 8 Days A Week Agency.

Новая норма - "мероприятие перенесено/приостановлено". Что это значит?

Когда станет возможным полномасштабное проведение мероприятий, не знает никто. Однако уже сейчас определены два правила:

организаторы должны объявить новые даты перенесенного мероприятия не позднее чем через шесть месяцев после отмены ограничений на собрания, применимых к мероприятию;

после отмены ограничений на собрания, применимых к мероприятию; В свою очередь, перенесенное мероприятие должно состояться не позднее чем через год после снятия ограничений.

Пока же кто-то пробует перейти в цифровую среду и организовывать онлайн-концерты, кто-то адаптирует конференц-центры под центры массовой вакцинации, а кто-то просто поставил все на паузу до лучших времен.

Какими они будут и когда? Об этом и поговорим!