В понедельник прививки от Covid-19 получили 2259 человек

Большинство привитых - 1673 человека - относились к возрастной группе старше 70 лет. Также вчера был привит 71 работник медицинских учреждений, 95 медицинских работников, 29 работников и 57 клиентов центров социального ухода.

Прививку получили 179 человек с хроническими заболеваниями и 116 человек из других групп риска.

Большинство вакцинированных вчера получили вакцину AstraZeneca - 1720 человек, а еще 539 человек были привиты вакциной Moderna.

Всего в Латвии первую дозу вакцины от Covid-19 получили 85 904 человека, а вторую дозу - 19 177 человек.