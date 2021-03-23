Вт, 23.03.2021
Все почему-то привыкли думать, что интервью с маньяком или фильм про него - это какая-то форма комплимента. Что если интервью, то обязательно с хорошим и правильным человеком. А как по мне, плох тот журналист, который не воспользуется подвернувшимся шансом взять интервью у Гитлера. Ксения Собчак
Ксения Собчак

В понедельник прививки от Covid-19 получили 2259 человек

Иллюстративное фото ФОТО: AFP/SCANPIX

В понедельник, 22 марта, прививки от Covid-19 получили 2259 человек, в том числе вторую дозу - 227 человек, сообщает Национальная служба здравоохранения (NVD).

Большинство привитых - 1673 человека - относились к возрастной группе старше 70 лет. Также вчера был привит 71 работник медицинских учреждений, 95 медицинских работников, 29 работников и 57 клиентов центров социального ухода.

Прививку получили 179 человек с хроническими заболеваниями и 116 человек из других групп риска.

Большинство вакцинированных вчера получили вакцину AstraZeneca - 1720 человек, а еще 539 человек были привиты вакциной Moderna.

Всего в Латвии первую дозу вакцины от Covid-19 получили 85 904 человека, а вторую дозу - 19 177 человек.

Согласно предоставленным Министерством здравоохранения данным, к настоящему времени в Латвию было доставлено не менее 147 735 доз вакцин.

НАВЕРХ
Back