Вт, 23.03.2021
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Алексей Навальный

Кловиньш: есть надежда, что угандийский штамм коронавируса в Латвии не распространится

Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Есть надежда, что угандийский штамм вызывающего Covid-19 коронавируса в Латвии не распространится, заявил председатель научного совета Латвийского центра биомедицинских исследований Янис Кловиньш.

Он сообщил, что за последнюю неделю путем секвенирования был обнаружен только один угандийский штамм среди 100 проверенных образцов, и это позволяет надеяться, что данный штамм не будет стремительно распространяться в Латвии.

Как сообщалось, в Латвии в конце января были обнаружены случаи нового британского штамма Covid-19, 15 марта в лаборатории Латвийского центра биомедицинских исследований был обнаружен угандийский штамм вируса, который локально распространился в Лиепае, а 22 марта министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил, что в Латвии констатирован один случай заражения южноафриканским штаммом Covid-19.

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