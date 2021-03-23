Кловиньш: есть надежда, что угандийский штамм коронавируса в Латвии не распространится

Он сообщил, что за последнюю неделю путем секвенирования был обнаружен только один угандийский штамм среди 100 проверенных образцов, и это позволяет надеяться, что данный штамм не будет стремительно распространяться в Латвии.
Как сообщалось, в Латвии в конце января были обнаружены случаи нового британского штамма Covid-19, 15 марта в лаборатории Латвийского центра биомедицинских исследований был обнаружен угандийский штамм вируса, который локально распространился в Лиепае, а 22 марта министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил, что в Латвии констатирован один случай заражения южноафриканским штаммом Covid-19.